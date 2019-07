Oltre la soglia | Gabriella Pession | Tosca è un' eroina con un superpotere

Fonte : blogo

(Di venerdì 26 luglio 2019) "Sono follemente innamorata di: è una figura controversa, spigolosa, anche politicamente scorretta e soprattutto imperfetta. Un personaggio moderno. E non è vero che la tv generalista non offra belle storie: ormai sia Mediaset che Rai offrono storie con un'ottima scrittura".appare coinvolta dal progetto dila, nuovo medical Mediaset in 12 puntate prodotta da Paypermoon Italia e presentata in anteprima nella penultima giornata del Giffoni 2019. I Generator +13 vedranno un primo estratto della serie che andrà in onda su Canale tra i primi di novembre 2019 o a gennaio 2020: "La programmazione dipende dalle scelte di palinsesto della rete" precisa il Direttore della Fiction Mediaset Daniele Cesarano, al Festival con lae con la sceneggiatrice della serie Laura Ippoliti.Al centro della storia c'è un primario di neuropsichiatria infantile, ...

