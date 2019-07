Indegnità a succedere per la soppressione del testamento

(Di venerdì 26 luglio 2019) Cassazione 3.7.2019 n 17870 In merito all'onere probatorio nel giudizio promosso per far dichiarare l'di colui che ha sottratto il: l'attore ha solo l'onere di dimostrare il fatto della sottrazione ed il verosimile carattere testamentario del documento, mentre incombe sul convenuto la prova della natura (non testamentaria) del documento.