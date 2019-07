Genova - agenti aggrediti da alcuni stranieri mentre inseguono pusher : Federico Garau Trovandosi in diffocoltà, lo spacciatore senegalese ha cominciato ad urlare, richiamando alcuni connazionali. Questi hanno circondato gli agenti della locale, prendendoli a bottigliate e tenendoli sotto scacco fino all'arrivo dei rinforzi inviati dalla centrale Tensioni durante la notte di giovedì nel centro storico di Genova, dove due agenti della polizia locale sono stati aggrediti da un gruppo di stranieri mentre ...

Genova - 36enne prima litiga con la moglie e poi aggredisce gli agenti : Valentina Dardari L’uomo, di origini ecuadoriane, è stato arrestato dopo aver ferito due poliziotti. Era completamente ubriaco Questa notte a Genova un 36enne, originario dell’Ecuador, è stato tratto in arresto dopo aver aggredito violentemente sia la moglie che due poliziotti, intervenuti per sedare la lite tra i due coniugi. L’uomo, da quanto emerso, sarebbe stato ubriaco e con molti precedenti penali a suo carico. I due agenti ...

Genova - pusher pesta agenti durante controllo e li manda in ospedale : Lo straniero, con una lunga lista di precedenti alle spalle, aveva delle dosi di crack, cocaina ed eroina addosso, per cui ha rabbiosamente reagito contro gli agenti per evitare il fermo: in due finiscono al pronto soccorso Federico Garau ? Luoghi: Genova

Genova - siriano ubriaco molesta commessa e attacca agenti : I poliziotti hanno avuto la necessità di ricorrere all'uso dello spray al peperoncino per avere la meglio sullo straniero, che li ha aggrediti subito dopo averli visti arrivare. Prima entra in un negozio di Genova per molestare la commessa, poi, dopo esser stato allontanato, si accanisce contro il mobilio del locale ed infine contro la vettura d'ordinanza della polizia, intervenuta sul posto.-- Protagonista della vicenda, verificatasi ...

Scontri Genova - agenti si recano da pm : 19.03 Alcuni poliziotti del reparto mobile di Genova, che il 23 maggio hanno partecipato agli Scontri con i manifestanti in piazza Corvetto, a margine di un comizio di Casapound, si sono presentati in procura. L'intento è quello di rilasciare dichiarazioni spontanee. Al centro dell'attenzione, la carica in cui è rimasto ferito il giornalista di Repubblica, Stefano Origone. Il procuratore capo Cozzi sottolinea "l'ampia collaborazione della ...

Giornalista picchiato dalla polizia a Genova : agenti individuati e interrogati : "Non sarà come a Genova nel 2001". Le rassicurazioni erano arrivate subito e, almeno stando a quanto sta accadendo in queste ore, sembrerebbe chiara l'intenzione della Procura di Genova di punire i poliziotti che hanno ingiustificatamente picchiato il Giornalista di Repubblica Stefano Origone la scorsa settimana durante le proteste degli antifascisti contro un comizio di CasaPound a Piazza Corvetto: gli agenti del reparto mobile protagonisti ...