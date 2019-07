Cellulare in spiaggia | quanto dà fastidio? 5 regole per non disturbare

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 26 luglio 2019) Che il telefonino sia diventata una nostra appendice è cosa acclarata. Non lo perdiamo mai d'occhio, lo portiamo in bagno, in auto, persino a letto. Ilinnon può mancare: come li facciamo i selfie saltrimenti? Solo in acqua non lo portiamo, ma solo perché non hanno inventato uno smartphone completamente impermeabile. Peccato che lasia come un gigantesco condominio, gli uni di fianco agli altri in pochi metri quadri. Il luogo in cui troppo spesso ci dimentichiamo che quello che facciamo puògli altri: con una telefonata in viva voce o parlando al telefono con voce troppo squillante. Dalla ricerca al galateo Per questo Samsung ha stilato il «Galateophone», ovvero una serie di semplicilegate all’utilizzo degli smartphone durante la stagione estiva. Consigli per acquisire una modalità d'uso più rilassata, affinché la convivenza trae ...

womaninamirror : qui al mare al mio paese c’è una connessione demmè e non abbiamo la wifi quindi ero preoccupata di dover aspettare… - Stefanialove69 : Se mio figlio in spiaggia in piscina od in un luogo pubblico venisse fotografato ti assicuro che la macchina fotogr… - RHCPepper2 : @matteosalvinimi Te li farei vedere come lottano, fissi al cellulare a passeggiare sulla spiaggia, RIDICOLO E COPRI… -