Venezia : assessore Boraso - ‘sistema Mose al 94 p.c. di avanzamento’ (2) : (AdnKronos) – “Al sistema Mose – ha aggiunto Boraso – fanno riferimento, oltre al sistema delle dighe mobili, anche altri interventi essenziali per la sopravvivenza della laguna, quali, ad esempio, quelli destinati al ripristino morfologico e alla salvaguardia ambientale, come l’attuazione delle misure richieste dalla Commissione Europea. In particolare, sono state previste risorse pari a 266 milioni di euro, ...

Venezia : assessore Pan su pescatore scomparso - 'mestiere pericoloso' : Venezia, 12 giu. (AdnKronos) - L’assessore regionale alla pesca Giuseppe Pan, in stretto contatto con l’ammiraglio Piero Pellizzari della Direzione Marittima del Veneto e le associazioni dei pescatori della marineria di Chioggia, sta seguendo le ricerche di Fabio Perini, il pescatore caduto in acqua

Venezia : assessore veneto - 'in un anno Toninelli ha convocato una sola riunione Comitatone' (2) : (AdnKronos) - “In tutta questa situazione imbarazzante – aggiunge - il ministro Toninelli si è limitato a darci una lettera puramente tecnica che voleva condividere con noi per mandarla al presidente dell’Autorità di sistema portuale, in cui gli chiedeva di fare uno studio di fattibilità tecnica ed