Manovra | Di Maio a parti sociali | 600mila alloggi per single e giovani coppie**

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 25 luglio 2019) Roma, 25 lug. (AdnKronos) – Un nuovo Piano Casa che prevede di ricostruire e ristrutturaregià esistenti e abbandonati per destinarli acoppie,, famiglie a basso reddito. E’ il piano presentato da Luigi Didurante il vertice con lea Palazzo Chigi, insieme al premier Giuseppe Conte. Sono previsti 4 miliardi per 20 anni, per un valore di 80 miliardi di investimenti. Si tratta di edifici già esistenti: è stata fatta una mappatura per evitare altro consumo di suolo, “dunque anche rispetto ambiente”, viene fatto notare.Al programma parteciperà Cassa depositi e prestiti che ha fondi da investire su housing sociale, e Inail, che si occupa di edilizia convenzionata. Sono previsti anche i contributi statali per l’edilizia abitativa.L'articolo: Dipere ...

petergomezblog : Governo, Salvini: “Pd-M5s già insieme in Ue”. Di Maio: “Se vuole la crisi lo dica chiaramente” La replica: “Persa f… - petergomezblog : Governo, Salvini: “Pd-M5s già insieme in Ue”. Di Maio: “Sulla presidenza noi e la Lega avevamo un accordo. Matteo a… - Gb2002Gb : RT @Fare_Firenze: Non fare nulla e dare la colpa agli altri: ecco la strategia di Salvini, Conte e Di Maio per sopravvivere al governo http… -