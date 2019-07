L’Aula Facebook e grigia

Fonte : ilfoglio

(Di giovedì 25 luglio 2019) Tanto provarono ad aprire il Parlamento come una scatola di tonno, che alla fine le macchie d’unto finirono inopinatamente dappertutto, sulle cravatte e sulle braghe, come nei peggiori pasticci che si combinano in cucina. Tanto provarono a trasformare un manipolo di giannizzeri eterodiretti in un’Au

corniciaio2 : #zingaretti ha perso l'occasione di parlare in aula perché non deputato e si è lasciato surclassare dal venditore d… - bettape : RT @marcimarti17: 'Visto che oggi non ho potuto fare l'intervento in aula a causa di polemiche interne al Pd, faccio la diretta facebook pe… - bas_gae : RT @VIOLA_MARTELLA: Abbandonare l’aula, quando parla Conte, ma nessuno ha il coraggio di dimettersi? @bas_gae da Facebook -