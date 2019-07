Bella porcata che ti hanno fatto! Dani Osvaldo sta con Veera Kinnunen

(Di giovedì 25 luglio 2019) Continua a far discutere molto quello che è stato definito dai siti di gossip il "triangolo amoroso" dell'ultima edizione di Ballando con le stelle, il dance-show condotto da Milly Carlucci. Galeotto è stato il programma targato Rai del sabato sera, a cui ha preso parte nel corpo di ballo la professionista, che ai tempi era fidanzata con il ballerino romano Stefano Oradei. Ma nel corso del programma, la svedesesi è mostrata sempre più vicina all'ex calciatore argentino nonché suo partner di ballo,. Tanto da provocare la gelosia di Oradei che ha sbottato con. Ma, tra le ultime Instagram stories postate da, è emersa una foto che ritraementre si baciano. Un post che suggella, quindi, l'amore tra i due partner di Ballando con le stelle, che al momento sono nel mirino delle critiche social.Stefano Oradei aveva recentemente fatto parlare di sé per la sfuriata di gelosia avuta con la sua ormai ex fidanzata, la svedese. Un episodio quest'ultimo avvenuto fuori lo studio tv di Ballando, per il quale la conduttrice Milly Carlucci aveva chiesto le scuse ai due protagonisti della lite, in particolare a Oradei. Quest'ultimo, alla fine, si era voluto scusare pubblicamente per il suo momento di "fragilità". Ma, con il senno di poi, per il popolo del web Stefano ci aveva visto giusto sull'intesa nata tra i due partner di Ballando, così come emerge da diversi commenti di conforto giunti per Oradei, sotto una foto pubblicata da quest'ultimo su Instagram, che ritrae il ballerino insieme alla sua ex.Molti internauti adesso si schierano dalla parte del ballerino professionista Stefano Oradei, il quale non fa più coppia con, conosciuta dal romano nel 2008 ai campionati Blackpool Dance Festival in Inghilterra. "La Carlucci e molte persone devono chiedere scusa a Stefano", è il messaggio di un utente che si scaglia contro Milly Carlucci, tra i commenti giunti sotto la foto di Oradei e la. Un altro follower commenta così: "por**** che ticombinato, un abbraccio" (l'utente allude a, ndr). Anche se Oradei continua a custodire la sua foto consulla bacheca del suo account Instagram, il ballerino al momento preferisce il silenzio stampa.