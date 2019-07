Caldo | battuto il record di giugno | vicini a 50 gradi al Sud e al Centro

Caldo record - battuto il 2003 - vittime - blackout e temperature incredibili : Roma - Il 27 giugno 2019 resterà a lungo negli annali della meteorologia come il giorno più Caldo di sempre per diverse città d'Italia. Frantumati molti record del 2003 anche dei mesi di luglio e agosto. La pianura padana come una gigantesca piastra per arrostire hamburger ha fatto registrate temperature comprese tra i 37 e i 42°C ma il Caldo intenso si è fatto sentire anche in quota sulle Alpi con temperature che a ...

Caldo africano : due morti - malori - black-out e allarme ozono. In Francia battuto il record storico con 44 - 3 gradi : L'ondata di Caldo che investe l'Europa ha fatto registrare altri due morti in Italia (in Emilia e Liguria) e le prime due vittime in Spagna, dove ieri è morto un 80enne e oggi è...

Caldo - in Francia battuto il record storico : registrati 44.3 gradi : L’ondata di Caldo record sta invadendo tutta l’Europa occidentale. Oggi la Francia ha battuto il suo record storico di calura, con 44,3 gradi poco prima delle ore 14 nella cittadina di Carpentras, nel sud del Paese. Il precedente record, di 44,1 gradi, venne raggiunto nel dipartimento del Gard sei anni fa, nel 2013.Continua a leggere