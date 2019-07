Bimbo di 4 anni morto in piscina durante un matrimonio a Pozzuoli

Pozzuoli - Bimbo 4 anni annega in piscina : 9.00 Tragedia a Pozzuoli dove un bimbo di quattro anni della provincia di Caserta è morto annegato nella piscina annessa ad un ristorante dove erano in corso i festeggiamenti per un matrimonio. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo si è allontanato, si è tuffato nella piscina ed è annegato. Soccorso immediatamente, è stato portato all'ospedale "Santa Maria delle Grazie". Ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare.

Trapani - morto anche il Bimbo di 9 anni rimasto ferito nel ribaltamento dell’auto del padre. Che era positivo alla cocaina : È morto all’ospedale di Palermo Antonino Provenzano, il bimbo di 9 anni rimasto gravemente ferito nell’incidente che il 12 luglio ha coinvolto l’auto del padre sulla A29 Palermo-Trapani. Il fratello Francesco, tredicenne, aveva perso la vita la sera stessa. L’uomo aveva appena postato su Facebook un video girato mentre era alla guida e ai test antidroga svolti durante il ricovero è risultato positivo alla cocaina. ...

Cade nello stagno e arriva in coma al Meyer di Firenze : Bimbo di 2 anni salvo grazie all’Ecmo : Il bambino, che ha appena compiuto due anni, era arrivato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dall'Umbria in elisoccorso dopo aver rischiato di morire per annegamento. È stato salvato grazie all'Ecmo, una procedura di respirazione extracorporea che ha consentito ai suoi polmoni di stare a riposo e recuperare la loro funzione.Continua a leggere

Bimbo scomparso ritrovato dopo 18 anni grazie a una app per l'invecchiamento come Faceapp : Un bambino rapito 18 anni fa è stato ritrovato grazie ad una applicazione per l’invecchiamento come il popolare Faceapp, ma molto più sofisticato e potente. È successo in Cina, dove una coppia di Shenzhen ha potuto riabbracciare il figlio Yu Weifeng, ora 21enne e scomparso quando aveva solo tre anni mentre giocava vicino al cantiere in cui lavorava il padre. La polizia locale ha spiegato che il giovane è stato rintracciato grazie ad un ...

Un Bimbo di quattro anni sosterrebbe di essere la reincarnazione di Lady Diana : È una storia che ha dell'incredibile quella che proviene dall'Australia e che in questi giorni sta facendo il giro del mondo: un bambino di 4 anni sostiene di essere la reincarnazione della principessa Diana. Si tratta del figlio del conduttore australiano David Campbell, il quale ha parlato alla stampa britannica del comportamento inverosimile del bimbo che è stato sottoposto anche a diversi test per provare a fare chiarezza sulla vicenda e per ...

