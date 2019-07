WarSaw - prova

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Milano - La Seconda Guerra Mondiale è stato un conflitto lungo, complesso e violento. Talmente ampio e ricco di avvenimenti epocali che non è raro scoprire nuovi fronti, storie e momenti che magari non sono stati centrali per l'andamento della guerra, ma che sono fondamentali per un popolo e per una nazione.Uno di questi avvenimenti è senza dubbio la Rivolta di Varsavia. Similmente a quanto avvenuto per la Rivolta del Ghetto della stessa città, questa insurrezione è stata la più grande del genere, ma è anche finita allo stesso modo: con la rovinosa sconfitta dei polacchi e la distruzione di parte della città. Si calcola che tra il '39 e il '45 i tedeschi abbiano sistematicamente distrutto oltre l'85% di Varsavia. I suoi cittadini, oltretutto, non hanno avuto una sorte migliore, dato che sono morti in centinaia di migliaia, giustiziati tra le strade o deportati nei vicini campi di ...