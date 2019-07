Tutele per arbitri e agenti | multe alle Ong | il decreto sicurezza bis arriva in Senato

"Intimidazioni preoccupanti" : maggiori Tutele per Patronaggio e Vella dopo il caso Sea Watch : Più tutele per il pm di Agrigento Luigi Patronaggio, che indaga sul caso Sea Watch, e per la gip Alessandra Vella, che non ha convalidato l’arresto di Carola Rackete, disponendone la liberazione. Entrambi sono stati oggetto di minacce e, per questo motivo, il comitato per l’ordine e la sicurezza, convocato dal prefetto di Agrigento, Dario Caputo, ha deciso di rinforzare la sicurezza nei loro confronti. Il comitato, in ...

Whistleblowing - oltre due segnalazioni di condotte illecite al giorno. Cantone : “Servono maggiori Tutele per chi segnala” : oltre due segnalazioni di condotte illecite al giorno, 783 nel solo 2018, più del doppio rispetto all’anno precedente. Sono i numeri del quarto rapporto Anac sul Whistleblowing, in cui si trovano anche i dati dei primi sei mesi del 2019: sono già arrivate 439 segnalazioni. Nel 2019 sono aumentate quelle provenienti dal Sud e dalle Isole, si registra una leggera flessione per quelle del Centro Italia, mentre diminuiscono quelle che arrivano ...

Arrivano più Tutele per i lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche : Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che riguarda le fondazioni lirico sinfoniche. Secondo le prime informazioni, il decreto destina 19,4 milioni di euro provenienti dal gioco del Lotto alla tutela del patrimonio culturale e sblocca 15 milioni stanziati dalla Legge di stabilità 2019 per supportare le attività del Mibac. Il testo, si legge nel comunicato ufficiale, "mira, in particolare, ad ...

Ex Ilva : Federmanager - in dl Crescita ripristinare Tutele per funzioni guida : Roma, 24 giu. (Labitalia) - Mantenere le tutele per chi è chiamato a svolgere le funzioni di guida[...]

Salario minimo - vicepresidente di Confindustria : “Finisce per togliere diritti e Tutele”. M5s : “Non ha letto il ddl” : Confindustria va all’attacco della proposta di legge sul Salario minimo del Movimento 5 Stelle. Il vice presidente Maurizio Stirpe, intervistato dal Corriere della Sera, sostiene che “il rischio è smontare il sistema dei contratti nazionali, che non regolano solo il Salario ma anche tanti altri temi rilevanti, come ferie, malattia, straordinari“. E questo “finisce per togliere diritti e tutele ai lavoratori”. Il ...