Paola Caruso Furiosa con Raffaella Fico! Ecco Perchè!

Paola Caruso furiosa per la relazione dell'ex con la Fico : "Non posso scoprirlo leggendo Chi" - : Marina Lanzone Dopo aver appreso dai giornali che Francesco Caserta si starebbe frequentando con Raffaella Fico, Paola Caruso è esplosa e ha promesso che inizierà una battaglia contro l'ex Paola Caruso è una mamma veramente in gamba, da sola sta crescendo il suo piccolo Michele. Dopo che l’ex compagno, Francesco Caserta, il presunto padre del bambino, non è tornato sui suoi passi nemmeno dopo la sua nascita, sembrava averci messo una ...

Paola Caruso - furia contro Raffaela Fico. Tra le due scoppia la guerra : La vicenda di Paola Caruso, lasciata dall’ex compagno Francesco Caserta dopo aver scoperto di essere incinta, tiene banco nelle cronache rosa da circa un anno. La storia con Francesco Caserta è finita poco dopo aver scoperto di essere incinta. Recentemente l’ex Bonas ha ammesso che del papà del bimbo non si hanno notizie e che non si è mai avvicinato a Michele. La Caruso ha dichiarato: “Il padre di mio figlio? Non è presente, assolutamente ...

Paola Caruso sul flirt tra la Fico e il suo ex : 'Scoperto leggendo Chi - non finirà così' : È una Paola Caruso delusa e amareggiata quella che si è sfogata sulle pagine del numero di "Chi" che è uscito oggi, mercoledì 24 luglio. La soubrette è stata contattata dalla rivista di gossip per commentare la notizia del flirt in corso tra il suo ex, Francesco Caserta, e Raffaella Fico; la ragazza si è detta stupita e pronta a "battagliare" pur di avere quello che spetta e lei e al figlio Michelino. Lo sfogo di Paola Caruso sull'ex Caserta La ...

Paola Caruso contro Raffaella Fico : la storia d’amore che non piace : Paola Caruso, Raffaella Fico insieme al suo ex? La reazione Paola Caruso non ha ancora superato la fine della storia d’amore con il padre di suo figlio Michele. La nota ex Bonas non riesce a farsene una ragione, questo soprattutto perché lui (Francesco) non ha voluto ancora riconoscere il bambino che la dolce bionda ha […] L'articolo Paola Caruso contro Raffaella Fico: la storia d’amore che non piace proviene da Gossip e Tv.

Paola Caruso furiosa per il flirt dell'ex Francesco Caserta con Raffaella Fico : "Non posso scoprire che sta con Raffaella Fico leggendo Chi. Da dodici mesi non mi dà un euro. Non finirà così". Queste sarebbero le parole pronunciate, secondo quanto scrive proprio il settimanale diretto da Alfonso Signorini, da Paola Caruso. L'ex Bonas di Avanti un altro e naufraga dell'Isola dei famosi, infatti, sarebbe furiosa per aver scoperto che il suo ex fidanzato Francesco Caserta, da cui ha avuto un figlio, Michelino, nato lo ...

Raffella Fico e Francesco - l’ex di Paola Caruso : dove e come si sono conosciuti : dove, come e quando Raffaella Fico e Francesco Caserta, ex di Paola Caruso, si sono conosciuti Sta facendo chiacchierare parecchio la nuova liaison tra Raffella Fico e Francesco Caserta, ex compagno di Paola Caruso. I due si frequentano da qualche settimana e sono stati beccati dal settimanale Spy a Brescia, dove la soubrette napoletana si […] L'articolo Raffella Fico e Francesco, l’ex di Paola Caruso: dove e come si sono conosciuti ...

Raffaella Fico paparazzata in pubblico con Francesco l’ex di Paola Caruso : La showgirl Raffaella Fico dopo la fine della storia d’amore con Alessandro Moggi avrebbe trascorso un weekend romantico con Francesco, ex compagno di Paola Caruso. Come rivela il settimanale “Chi,” Alessandro Moggi, si starebbe già consolando tra le braccia della politica Elvira Savino. Invece Raffaella Fico si sta facendo paparazzare anche in pubblico con Francesco, con il quale ha appena trascorso qualche giorno di relax nella città di ...

Raffaella Fico - il nuovo amore è l’ex di Paola Caruso : l’indiscrezione : L’amore torna a bussare alla porta di Raffaella Fico. La showgirl, lasciatasi alle spalle la storia con Alessandro Moggi, con cui più volte si era parlato di matrimonio con tanto di proposta raccontata nei salotti televisivi di Barbara d’Urso, farebbe coppia fissa con un imprenditore già noto al mondo della cronaca rosa. Lui, infatti, è Francesco Caserta, l’ex della Bonas di Avanti un altro Paola Caruso. A dare la notizia è il ...

Raffaella Fico flirt in corso con Francesco l’ex di Paola Caruso : Raffaella Fico dopo l’addio con Alessandro Moggi avrebbe trascorso un weekend romantico con Francesco, ex compagno di Paola Caruso. Come rivela il settimanale “Chi,” Alessandro Moggi, si starebbe già consolando tra le braccia della politica Elvira Savino. Invece Raffaella Fico si sta facendo paparazzare anche in pubblico con Francesco, con il quale ha appena trascorso qualche giorno di relax nella città di Brescia, ma quel che stupisce davvero è ...

Raffaella Fico e Francesco Caserta fidanzati?/ L'ex di Paola Caruso potrebbe essere.. : Raffaella Fico e Francesco Caserta fidanzati? L'ex di Paola Caruso potrebbe essere la nuova fiamma dell' ex gieffina napoletana?

Raffaella Fico - il nuovo amore è l’ex di Paola Caruso e padre di Michelino : Raffaella Fico è di nuovo innamorata e il fortunato sarebbe Francesco Caserta, ex compagno di Paola Caruso e padre del piccolo Michelino. La storia tormentata fra l’ex Bonas di Avanti un Altro e l’imprenditore ha riempito le pagine di gossip ed è finita persino in tv a Live – Non è la D’Urso. Prima un amore travolgente, iniziato con un incontro casuale, poi l’addio improvviso subito dopo la scoperta della gravidanza ...

Raffaella Fico con Francesco Caserta - ex di Paola Caruso : i due girerebbero scortati : Secondo quanto pubblica il settimanale Chi, Raffaella Fico starebbe frequentando Francesco Caserta, ex compagno di Paola Caruso. I due sarebbero stati sorpresi insieme a Brescia, scortati da alcune guardie del corpo che li accompagnerebbero durante le occasioni pubbliche. E sui social si scambiano decine di like da settimane.Continua a leggere

Raffaella Fico paparazzata in pubblico con Francesco l’ex di Paola Caruso : La showgirl Raffaella Fico dopo la fine della storia d’amore con Alessandro Moggi avrebbe trascorso un weekend romantico con Francesco, ex compagno di Paola Caruso. Come rivela il settimanale “Chi,” Alessandro Moggi, si starebbe già consolando tra le braccia della politica Elvira Savino. Invece Raffaella Fico si sta facendo paparazzare anche in pubblico con Francesco, con il quale ha appena trascorso qualche giorno di relax nella città di ...

Raffaella Fico ha un nuovo amore? È stata vista con l'ex di Paola Caruso : Il settimanale Chi ha rivelato che la showgirl ha passato un romantico weekend a Brescia con Francesco Caserta, il padre di Michelino. Come la prenderà Paola Caruso? “Sono single, e ora sto molto bene così”. Solo poche settimane fa la showgirl Raffaella Fico ai microfoni di “Un giorno da pecora” aveva parlato della fine della sua relazione con Alessandro Moggi. Durante la trasmissione, la ex gieffina ha dichiarato di voler già ...