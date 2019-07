Gwangju d' Italia Paltrinieri e Pellegrini vincono l' oro ai Mondiali di nuoto

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : Italia da sballo - ori di Pellegrini e Paltrinieri! Quinto posto : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

Mondiali Nuoto - Quadarella oro nei 1500 stile. Nuovo record italiano e primo successo azzurro a Gwangju : primo oro dell’Italia ai campionati del mondo di Gwangju. Simona Quadarella ha trionfato nei 1500 stile libero in 15’40″89, segnando il Nuovo record italiano che migliora quello fatto segnare da Alessia Filippi ai Mondiali di Roma 2009 (15’44”93). La ventenne romana ha preceduto la tedesca Sarah Kohler e la cinese Jianjiahe Wang. Assente la campionessa in carica e primatista mondiale, la statunitense Katie Ledecky, ...

Mondiali di nuoto 2019 – Quanti record italiani a Gwangju : Megli in finale nei 200 sl - Castiglioni vince lo spareggio : Filippo Megli ed Arianna Castiglioni sorridono a Gwangju: record italiano e finale mondiale per i due azzurri in Corea del Sud Termina con due risultati positivi la seconda giornata di sfide in vasca ai Mondiali di nuoto 2019 in corso a Gwangju: in Corea del Sud anche Filippo Megli ed Arianna Castiglioni hanno staccato il pass per le finali. L’azzurro ha fermato il cronometro sull’1’45”76, segnando il nuovo record ...

Nuoto - Mondiali Gwangju 2019 : Elena Di Liddo ritocca il record italiano nelle semifinali dei 100 farfalla - eliminata Ilaria Bianchi : La semifinale dei 100 farfalla femminili di questi Mondiali 2019 di Nuoto in corso a Gwangju (Corea del Sud) ha decretato l’accesso alla finalissima di domani di Elena Di Liddo, qualificata col sesto tempo nella prima delle due manche ma capace di abbassare ulteriormente il record italiano di specialità che aveva già ritoccato questa mattina col tempo di 57.14. La pugliese del Canottieri Aniene Roma è partita già forte girando ai 50 metri ...

Mondiali nuoto 2019 – A Gwangju scendono in vasca i campioni del nuoto : italiani a caccia di medaglie - il programma delle gare di domani 21 luglio : Inizia la settimana di gare dedicate alla velocità: il programma delle sfide di domani 21 luglio 2019 ai Mondiali di nuoto di Gwangju E’ terminata la prima settimana di gare ai Mondiali di nuoto 2019 in corso a Gwangju. Nella notte tra sabato e domenica si aprono le danze delle gare di nuoto. Gli atleti di tutto il mondo si sfideranno in vasca nelle gare di velocità, a colpi di bracciate, per decretare chi sarà il più forte del ...

