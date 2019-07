Giubbotto di salvataggio hi-tech per cani da soccorso | trasmette i comandi a distanza con

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Idasono fondamentali per salvare vite nelle condizioni difficili che si verificano in caso di catastrofi naturali, incidenti e altro. Non sempre i soccorritori umani possono affiancarli, i ricercatori della Ben-Gurion University of the Negev, in Israele, hanno trovato un modo per dare lorosfruttando il feedback aptico. Anche se questo termine è sconosciuto ai più, quasi tutti conoscono bene l’effetto che fa. È la vibrazione che si percepisce al tatto in risposta aspecifici azionati. Ad esempio, è quello che si verifica quando lo smartphone vibra dopo avere selezionato uno dei tasti funzione. Il ricercatore Yoav Golan e i colleghi hanno pensato di modificare ildiche indossano idaper fare in modo che possa rispondere a sollecitazioni come la vibrazione aptica. Sostituisce ivocali, i ...

