FaceApp | la privacy degli utenti è a rischio? Cinque consigli per proteggere i dati

FaceApp - la nostra privacy è morta da tempo (tra una risata e l’altra) : Impazza sui social la moda di FaceApp, l’applicazione in grado di modificare il nostro volto attraverso diverse tipologie di “filtri”. Il trend “dell’app che invecchia”, prodotta da una società russa con sede a San Pietroburgo, la Wireless Lab OOO, conta circa 80 milioni di download, da moltiplicare esponenzialmente per il numero di reali utilizzatori. Centinaia di migliaia di persone che cercano di scrutare il futuro che le attende, trascurando ...

FaceApp mette a rischio la vostra privacy - ma questa versione fake è ancora più pericolosa : I ricercatori di Kaspersky hanno appena individuato una versione fake di FaceApp che infetta i dispositivi dei malcapitati con moduli adware. L'articolo FaceApp mette a rischio la vostra privacy, ma questa versione fake è ancora più pericolosa proviene da TuttoAndroid.

FaceApp - rischi sicurezza e privacyI dati? Finiscono... alla Russia : L'applicazione per dispositivi mobili più in voga del momento è anche un incubo per la privacy. Si chiama FaceApp, ti fa vedere come sarai da vecchio e... c'è dietro la Russia Segui su affaritaliani.it

Preoccupa la privacy di FaceApp : come cancellare foto e dati personali : La privacy di FaceApp è decisamente sotto osservazione in questi giorni. L'app che invecchia, così è stato ribattezzato lo strumento che, a fronte dell'utilizzo di filtri, consente di restituire i nostri volti solcati di rughe fra più di qualche anno. Eppure intorno alla stessa soluzione è montata una forte polemica, relativa alla destinazione di utilizzo dei nostri dati personali. Tutti i dubbi sulla privacy di FaceApp sono stati raccolti ...

FaceApp : problemi di privacy degli utenti - perché non rispetta il Gdpr : Faceapp: problemi di privacy degli utenti, perché non rispetta il Gdpr È sicuramente una delle app di maggiore successo di questi primi giorni d’estate, Faceapp permette di modificare i propri selfie con un filtro che simula l’invecchiamento. Nonostante stia spopolando, però, comincia a sorgere qualche dubbio sull’uso che fa dei dati personali degli utenti. Faceapp: il ritorno al successo Faceapp aveva riscosso un notevole successo già ...

FaceApp - l'app che invecchia scatena polemiche : crescono i dubbi sulla privacy : Negli ultimi giorni sta letteralmente spopolando in rete e sui social, l'app che permette agli utenti di invecchiarsi. Stiamo parlando di FaceApp, creata nel 2017 ma tornata di moda soltanto in queste ultime ore con la FaceAppChallange, una sorta di gara lanciata in rete per capire come saremo tra trent'anni. E così in moltissimi hanno accettato la sfida, compresi i personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema e della tv che in queste ore ...

Chiarimenti ufficiali su FaceApp sulla privacy : tra Gdpr e dati salvati in Russia : Arrivano oggi 18 luglio alcune novità importanti per una delle app più chiacchierate del momento in Italia, vale a dire FaceApp. Dopo lo studio pubblicato nella giornata di ieri da Wired, che abbiamo prontamente trattato sulle nostre pagine con un articolo dedicato, questo giovedì occorre prendere atto di una comunicazione ufficiale da parte dello staff in merito ad argomenti delicati come quello della privacy. A maggior ragione in un momento ...

FaceApp ha qualche problema di privacy : L'applicazione che ti fa vedere come sarai da vecchio è gestita da una società russa che non dà molte informazioni su come tratta i dati degli utenti

FaceApp - spopola la nuova app che ci invecchia. E la privacy che fine fa? : Resistere è molto difficile, tanto più che i risultati sono impressionanti: io, ad esempio, tra una trentina d’anni pare assomiglierò alla zia più cara che ho e questo mi ha riempito di gioia. Bella, insomma, questa app che ci invecchia. Bella questa FaceApp, che riesce a unire nel nome i due social a cui siamo più affezionati (Facebook e Whatsapp). Ma a che prezzo? E’ una piattaforma realizzata da sviluppatori russi e questo, salvo prove ...

FaceApp - l'app che piace perché invecchia. Ma crescono i dubbi sulla privacy : Dove finiscono le foto che ci scattiamo per vedere come saremo in futuro? l'applicazione già scaricata da 80 milioni di persone è tornata virale, ma la policy sul trattamento dei dati non rispetta il Gdpr

State attenti a FaceApp Challenge - l’app che invecchia con lacune sulla privacy : Da un paio di giorni a questa parte si parla con insistenza di FaceApp Challenge, l'app che invecchia e che, a quanto pare, è diventata virale improvvisamente nel nostro Paese dopo il lancio sul mercato avvenuto nel 2017. Dopo avervi illustrato alcune tra le sue principali caratteristiche con un articolo apposito nella giornata di ieri, bisogna prendere in esame un altro aspetto molto delicato ed evidentemente trascurato dagli addetti ai ...