Truffe sentimentali | le prime vittime sono le donne

(Di martedì 23 luglio 2019)leledelle- romance scam - su internet e in particolare sui social network. Cade quindi il cliché dell’uomo che si lascia abbindolare da avvenenti, magari dell’est europeo o del sud America: si tratta diovviamente sempre presenti, ma i numeri ufficiali paiono dire altro.Dal 2016 a maggio 2019, infatti, la Polizia Postale e delle Comunicazioni ha analizzato 380 casi e oltre il 73% delleè donna, con un’età media tra i 40 e i 60 anni.Dati che in realtàprobabilmente più alti perché le denunce e le segnalazioni di chi ha subito questeavvengono spesso con difficoltà, con la vittima che si sente colpita e umiliata per aver creduto in un amore che non c’è e per aver perso denaro. Tantissimo.Si parla anche di cifre milionarie ...

