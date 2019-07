Rai 4K | ora la programmazione è quotidiana

Rai - il cambiamento non si è visto. E ora sarà un autunno pieno di incognite : Ipotizzare l’eliminazione del canone, come fatto da alcuni esponenti della maggioranza, significherebbe assestare un colpo durissimo alla Rai. Abrogare il canone equivale a privatizzarla. Sicuramente sarà una boutade elettorale, in quanto è difficile ipotizzare che chi abbia le leve del comando del più importante mezzo di comunicazione se ne voglia disfare e favorire gli altri networks. Ciò conferma la scarsa considerazione di cui gode la Rai, ...

Quanto guadagna Antonella Clerici in Rai : stipendio senza lavorare : Quanto guadagna Antonella Clerici in Rai: stipendio senza lavorare Antonella Clerici è al momento esclusa dai palinsesti Rai ma continua a percepire uno stipendio importante. La prima a lamentarsi della situazione è proprio la rinomata conduttrice: intanto, Mediaset e, soprattutto, La7 le fanno la corte. Antonella Clerici: contratto da più di un milione di euro Dopo l’esperienza di Portobello, non andata bene, e quella di Sanremo ...

Al Bano - il figlio 16enne vuole lavorare ma lui non vuole : “Non se ne parla - tu faRai Economia” : Al Bano Carrisi e suo figlio AlBano Carrisi Junior hanno rilasciato un’intervista insieme al Corriere della Sera in cui hanno parlato del futuro del ragazzo, il più giovane della famiglia, secondogenito del cantante pugliese con Loredana Lecciso. Il giovane ha 16 anni e ha dimostrato di avere le idee ben chiare sul suo futuro, soprattutto dal punto di vista formativo e professionale. “Dopo la maturità lavorerei subito. Voglio fare il ...

Scherma - Mondiali 2019 : spadisti eliminati ai quarti dall’UcRaina. Ora l’obiettivo è il quinto posto : La squadra azzurra di spada maschile sbatte ancora una volta contro il muro dei quarti di finale. Dopo gli Europei, anche ai Mondiali il quartetto formato da Andrea Santarelli, Marco Fichera, Enrico Garozzo e Gabriele Cimini si ferma alle porte della semifinale. Una sconfitta dolorosa contro l’Ucraina per 37-34 ed ora gli azzurri sono obbligati a chiudere nella miglior posizione possibile per ottenere punti necessari per la qualificazione ...

UcRaina - il partito di Zelensky verso la maggioranza nelle elezioni legislative : Con oltre il 44% dei voti scrutinati, il partito del presidente ucraino Volodymyr Zelensky si avvia a conquistare una maggioranza che secondo i media locali oscilla tra i 226 e i 248 seggi sui 450 del Parlamento del Paese. E’ quanto emerge dai dati della Commissione elettorale centrale. Gli ucraini hanno consegnato alla sua formazione Servo del Popolo un risultato record nelle elezioni parlamentari da quando l’Ucraina ha ottenuto la sua ...

Diretta Mondiali Nuoto 2019/ Streaming video Rai : programma e orari - 22 luglio - : Diretta Mondiali di Nuoto 2019 Gwangju: info Streaming video e tv, programma e orario delle gare di oggi. Occhio a Nuoto, pallaNuoto e tuffi grandi altezze.

Al Bano Carrisi rimprovera il figlio 16enne che vuole lavorare : "StudieRai Economia" - : Serena Granato Il figlio 16enne di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso sembra avere le idee molto chiare sul suo futuro, ma il padre vuole che il giovane AlBano studi all'università Il cantante originario di Cellino San Marco, Al Bano Carrisi, ha concesso un'intervista insieme al figlio AlBano, avuto dalla showgirl Loredana Lecciso. Al Bano, ricordiamo, è padre di quattro figli avuti con Romina Power (Ylenia, Yari, Cristel e Romina ...

Autostrade - opeRai in subappalto senza straordinari. Cisl : “Ispettorato agisca anche contro Aspi”. La replica : “Verificheremo” : Hanno lavorato nei cantieri delle Autostrade per 12 ore al giorno e oltre, anche nei giorni festivi, ma non hanno mai ricevuto dal datore di lavoro – la M.E. Spa di Mosciano Sant’Angelo (Teramo) – alcun compenso per il lavoro straordinario. La denuncia è della Filca Cisl di Chieti. Gli operai e gli impiegati in vertenza sono assunti dall’abruzzese M.E. in regime di subappalto: il committente è Autostrade per l’Italia (del gruppo ...

Il professor Layton e lo scrigno di Pandora HD : Recensione - Gameplay TRailer e Screenshot : Sono trascorsi bene 12 anni da quando il secondo capitolo della serie “Il professor Layton” arrivò su Nintendo DS, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione del professor Layton e lo scrigno di Pandora HD, disponibile su Android e iOS. Il professor Layton e lo scrigno di Pandora HD Recensione Dopo il Complotto dei Milionari e il Paese dei Misteri, Il professor Layton e il suo assistente Luke tornano su ...

Tour de France – GeRaint Thomas non si arrende dopo il Tourmalet : “c’è ancora tanta strada da fare” : Nonostante abbia perso molto terreno sul Tourmalet, il corridore del Team Ineos ha sottolineato come non si darà per vinto Giornata da dimenticare per Geraint Thomas, costretto a rincorrere sul Tourmalet fino a perdere ben 36 secondi da Julian Alaphilippe, portatosi ad oltre due minuti in classifica generale. Un gap che comunque non preoccupato più di tanto il corridore del Team Ineos, apparso fiacco durante la quattordicesima tappa ma ...

I retroscena di Blogo : Ora o mai più torna subito dopo Sanremo 2020 - Amadeus tRaina se stesso? : Il successo è stato assolutamente clamoroso e per qualcuno pure inaspettato. Ci riferiamo al vero titolo nuovo che nella scorsa stagione tv ha convinto il pubblico televisivo di Rai1 in una serata dannatamente complicata come quella del sabato, contro una corazzata quale è C'è posta per te.Lo spettacolo musicale a cui ci riferiamo è Ora o mai più condotto dal bravissimo Amadeus che tornerà su Rai1 sempre di sabato sera, la settimana ...