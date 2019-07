Point Of View | il progetto Instagram della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 23 luglio 2019) Il team che oggi cura laha attivato unSocial su. Attraverso l'hashtag MyCollection si può condividere foto e video che raccontino il proprio punto di vista sul museo dando voce agli occhi di chi visita la, di chi la ama e di chi ci lavora. Il, denominato: "Of" fa parte del Public Programs La continuità di una visione, il quale propone molteplici attività gratuite e aperte al pubblico durante tutto l'anno dentro e fuori il museo....

frfiorinimattei : Emenél “From Another Point of View” – il nuovo singolo e video - Lostingroove : Emenél “From Another Point of View” – il nuovo singolo e video - kenyaEin : @SergioGuadagno Per i veneti il Sudan è casa mia. Point of view -