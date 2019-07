Marco Tronchetti Provera in Sardegna fra le braccia di una modella Russa

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 23 luglio 2019) Carlo Lanna C'è un nuovo amore nella vita di? Alcune foto lo ritraggono insieme a unasu una barca inÈ il settimanale Chi ad aver lanciato il nuovo gossip dell’estate. Come è stato riportato dal magazine,ha trovato un nuovo interesse amoroso e attualmente si sta godendo in compagnia di unauna romantica vacanza in. La notizia arriva poco dopo che Afef Jnifen, ex moglie di, ha annunciato le sue quarte nozze con il manager Alessandro del Bonto. Per il 71enne, erede di un grande impero, è la prima volta dopo il divorzio, annunciato lo scorso novembre, che viene fotografato in compagnia di un’altra donna. Lei è più giovane di lui, è bella, sexy e con un fisico mozzafiato.e laancora senza nome hanno trascorso una vacanza in ...

