M5S | il mandato zero esclude Raggi | Appendino e gli altri sindaci Ma per loro arriva

(Di martedì 23 luglio 2019) “Le poltrone non ci interessano. Pensiamo ai prossimi 2 anni di amministrazione”. Chiarae Virginiascivolano via, con le stesse parole, dal dibattito sul “” che sta impazzando all’interno del Movimento 5 Stelle. La domanda, dopo il post di Luigi Di Maio sul Blog delle Stelle, è una sola: il debutto nelle istituzioni, da consigliere comunali, delle attuali prime cittadine di Torino e Roma, è da considerarsi come “” oppure no? Tradotto:e gli45pentastellati potranno ambire alla ricandidatura? Le risposte elusive delle due sindache alle domande dei cronisti sono dettate da ragioni di (comprensibile) opportunità, perché oltre all’illustrazione agli iscritti da parte del capo politico, ad oggi c’è molto poco per valutare gli eventuali cavilli tecnici, da sviluppare in fase ...

lauraboldrini : “È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Cioè, è un mandato che non vale”, dice… - MonicaCirinna : Solo #M5S poteva avere un’idea così geniale. Anzichè dire “tre mandati” si inventano il “mandato zero”: un po’ come… - fattoquotidiano : M5s, Di Maio spiega il Mandato Zero: “Così non disperdiamo l’esperienza dei consiglieri” -