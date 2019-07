La Corea del Sud ha sparato dei colpi di avvertimento contro un aereo militare russo che

Corea del Sud : colpi di avvertimento contro aerei russi. Coinvolta anche la Cina : Si apre un nuovo, pericoloso, fronte nel panorama delle tensioni internazionali. La Corea del Sud ha esploso alcuni colpi di avvertimento contro un aereo militare russo che aveva violato...

Mondiali Nuoto 2019 – La FINA rovina lo spettacolo in Corea - i risultati delle batterie della 2ª giornata : I device di partenza rovinano le gare di Sabbioni e Ceccon, costringendo quest’ultimo all’eliminazione nei 100 dorso. Bene in generale gli azzurri, Quadarella in FINAle nei 1500 E’ cominciata nella notte italiana la seconda giornata del programma di Nuoto ai Mondiali di Gwangju, in corso di svolgimento in Corea del Sud. Gian Mattia D’Alberto / LaPresse Non sono certamente le mancate le emozioni al Nambu Acquatics ...

Scherma - Mondiali 2019 : la Corea del Sud cala il tris nella sciabola. Per l’Italia un altro bronzo : La Corea del Sud si conferma la regina della sciabola maschile mondiale. I sudCoreani conquistano il loro terzo oro iridato consecutivo, dopo aver superato in finale a Budapest i padroni di casa dell’Ungheria per 45-44 al termine di una sfida emozionante e che si è decisa solamente all’ultima stoccata. Inizio migliore per la Corea del Sud (10-7), ma gli ungheresi rimontano e si portano loro in vantaggio (20-18). Oh Sanguk e Gu Bonjil ...

Corea del Sud - uomo costruisce sedia a rotelle per pesciolino disabile : Federico Giuliani A Seul, Henry Kim ha costruito un dispositivo che aiuta il suo animaletto a superare l'invalidante disturbo della vescica natatoria Una sedia a rotelle per curare la disabilità del suo pesciolino rosso. Henry Kim, un 32enne di Seul, Corea del Sud, ha costruito un intelligente marchingegno per aiutare il piccolo animaletto a superare l'invalidante disturbo della vescica natatoria. Questo difetto comporta diversi ...

Da Gran Canaria alla Corea del Sud : 18mila km a emissioni zero con Kona Electric : Dall'isola spagnola alla Corea del Sud attraverso 22 Paesi, il viaggio a zero emissioni di Yuna con il SUV elettrico di...

Designated Survivor : 60 days - il remake Coreano è meglio dell’originale - : Niccolò Sandroni "Designated Survivor: 60 days", versione coreana della serie tv con Kiefer Sutherland, grazie all’ambientazione e a parallelismi con la realtà è più avvincente dell’originale "Designated Survivor" è una serie tv targata prima ABC e poi Netflix, con protagonista Kiefer Sutherland. Inizialmente la storia raccontata in questa serie tv ebbe successo, perché raccontava le trame della politica a stelle e strisce con un ...

Mondiali di nuoto 2019 – Pallanuoto : Ungheria senza ritegno - distrutta la Corea del Sud 64-0 : La nazionale femminile ungherese ha asfaltato con 64 reti la Corea del Sud, realizzando un gol ogni trenta secondi Una sconfitta clamorosa, che vale un record di cui la Corea del Sud avrebbe fatto volentieri a meno. Ai Mondiali di pallanuoto femminile a Gwangju, la nazionale padrona di casa è stata asfaltata 64-0 dall’Ungheria due volte campione del mondo. Un risultato pazzesco, che permette alle magiare di fregiarsi del primato di ...

Badminton - US Open 2019 : trionfa l’Oriente a Fullerton! Titoli per Cina Taipei (2) - Cina - Corea del Sud e Giappone : Si sono conclusi gli US Open di Badminton, torneo di categoria World Tour Super 300, con un montepremi di 150000 dollari americani: a Fullerton fanno festa quattro Nazionali. Due Titoli a Cina Taipei, gli altri equamente divisi tra Corea del Sud, Cina e Giappone. Due finali perse per la Corea del Sud, una per Thailandia, Cina Taipei e Francia. Di seguito i risultati delle finali degli US Open di Badminton: Finale singolare maschile LIN Chun-Yi ...

Tennistavolo - Australian Open 2019 : tre tabelloni alla Cina - uno a testa ad Hong Kong e Corea del Sud : Si è concluso a Geelong l’Australian Open, torneo ITTF World Tour Platinum: la Cina conquista “solo” tre titoli, ovvero i due singolari, al maschile con Xu Xun ed al femminile con Sun Yingsha, ed il doppio femminile con Chen Meng e Wang Manyu, mentre ad Hong Kong va il doppio misto con Wong Chun Ting e Doo Hoi Kem, ed alla Corea del Sud il doppio maschile con Jeoung Youngsik e Lee Sangsu. Di seguito tutti i risultati delle ...

Tiro con l’arco - Universiadi 2019 : Kang Chae Young e Lee Woo Seok in trionfo nell’individuale per una Corea del Sud dominante : Si sono concluse quest’oggi nel meraviglioso scenario dei giardini della Reggia di Caserta le gare di Tiro con l’arco valevoli per le Universiadi Estive 2019 di Napoli. Dopo un sabato riservato esclusivamente alla divisione compound, sono andate in scena oggi tutte le finali dell’arco olimpico individuale e a squadre. Il programma si è aperto in mattinata con le finali delle gare a squadre, in cui la coppia femminile Coreana ...

Medagliere Universiadi Napoli 2019 : Italia con 13 ori - in lotta con Russia e Corea del Sud per il quarto posto : Le Universiadi 2019 si disputeranno a Napoli dal 3 al 14 luglio, la competizione multisportiva riservata agli sportivi iscritti agli Atenei di tutto il mondo si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. L’evento coinvolgerà non soltanto il capoluogo campano ma tutta la Regione per una festa totale che avrà una ricaduta importante su tutto il territorio a livello economico e di visibilità. Gli atleti si daranno battaglia per la ...

Diretta/ Corea del Nord Giappone - risultato 1-1 - streaming video : pari di Imai : Diretta Corea del Nord Giappone: streaming video e tv della partita di calcio femminile, per la finale della medaglia d'oro alle Universiadi 2019 di Napoli.

DIRETTA/ Corea del Nord Giappone - risultato 1-0 - streaming video : gol Wi Jong-Sim : DIRETTA Corea del Nord Giappone: streaming video e tv della partita di calcio femminile, per la finale della medaglia d'oro alle Universiadi 2019 di Napoli.

Diretta/ Corea del Nord Giappone - risultato 0-0 - streaming video : ancora pari : Diretta Corea del Nord Giappone: streaming video e tv della partita di calcio femminile, per la finale della medaglia d'oro alle Universiadi 2019 di Napoli.