Il primo tweet di Luca Parmitano dalla Stazione Spaziale Internazionale

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 23 luglio 2019) “Che viaggio incredibile. La Soyuz è davvero un veicolo straordinario: prestazioni impeccabili”. Questo ildi. Nel messaggio una dedica alpanorama visto dall’orbita, “il migliore possibile: nuvole notturne mozzafiato, eteree e quasi irreali”, scrive l’ astronauta dell’AgenziaEuropea (Esa) commentando ilcon cui la Nasa mostra il suo lancio, con l’americano Andrew Morgan e il russo Alexander Skvortsov, il 20 luglio scorso.Seeing these from the ISS is almost overwhelming. What an amazing ride. The Soyuz is truly an amazing spacecraft: flawless performance for MS13. And my first view from orbit couldn’t have been better: breathtaking noctilucent clouds, ethereal and almost unreal... https://t.co/oheI6czLk0—(@astro) ...

