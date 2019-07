FaceApp | sul fotoritocco che invecchia indaga l' Fbi | sarebbero a rischio milioni di utenti

FaceApp - invecchiare in un secondo : ecco perché il risultato sembra realistico : Una foto, migliaia di like ed è subito un boom virale. Una novità che lascia il segno e non solo sul volto, quella che impazza in questi giorni tra divi, giovani e non grazie ad un’applicazione. FaceApp® è basata sull’intelligenza artificiale e reti neurali, in grado di proiettarci a 90 anni per farci scoprire quanto le nostre gote, palpebre, labbra ed espressioni saranno decaduti. Agli antipodi della Medicina Estetica? Assolutamente no, ...

FaceApp - l'app che invecchia scatena polemiche : crescono i dubbi sulla privacy : Negli ultimi giorni sta letteralmente spopolando in rete e sui social, l'app che permette agli utenti di invecchiarsi. Stiamo parlando di FaceApp, creata nel 2017 ma tornata di moda soltanto in queste ultime ore con la FaceAppChallange, una sorta di gara lanciata in rete per capire come saremo tra trent'anni. E così in moltissimi hanno accettato la sfida, compresi i personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema e della tv che in queste ore ...

Chiarimenti ufficiali su FaceApp sulla privacy : tra Gdpr e dati salvati in Russia : Arrivano oggi 18 luglio alcune novità importanti per una delle app più chiacchierate del momento in Italia, vale a dire FaceApp. Dopo lo studio pubblicato nella giornata di ieri da Wired, che abbiamo prontamente trattato sulle nostre pagine con un articolo dedicato, questo giovedì occorre prendere atto di una comunicazione ufficiale da parte dello staff in merito ad argomenti delicati come quello della privacy. A maggior ragione in un momento ...

FaceApp - l'app che piace perché invecchia. Ma crescono i dubbi sulla privacy : Dove finiscono le foto che ci scattiamo per vedere come saremo in futuro? l'applicazione già scaricata da 80 milioni di persone è tornata virale, ma la policy sul trattamento dei dati non rispetta il Gdpr

State attenti a FaceApp Challenge - l’app che invecchia con lacune sulla privacy : Da un paio di giorni a questa parte si parla con insistenza di FaceApp Challenge, l'app che invecchia e che, a quanto pare, è diventata virale improvvisamente nel nostro Paese dopo il lancio sul mercato avvenuto nel 2017. Dopo avervi illustrato alcune tra le sue principali caratteristiche con un articolo apposito nella giornata di ieri, bisogna prendere in esame un altro aspetto molto delicato ed evidentemente trascurato dagli addetti ai ...