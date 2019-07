Donna in preda a raptus di gelosia aggredisce compagno a colpi di coltello e forchetta

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 23 luglio 2019) Fabrizio Tenerelli Laha aggredito adiilche aveva appena ricevuto un messaggio da un'altra. Lo ha ferito al braccio e alla mano destra. La polizia l'ha denunciata per lesioni gravi ed ha sequestrato le armi Attenzione a chi vi invia messaggi sul telefonino, perché a Sanremo una trentenne di origine ecuadoriana, inal classicodi, ha aggredito adiilitaliano, di 31 anni, di origini piemontesi, provocandogli due profonde ferite al bicipite e alla mano destra. La polizia l’ha denunciata per lesioni aggravate. Tutto ha avuto inizio dal famigerato “tritono” del cellulare, che annuncia l’arrivo di un nuovo messaggio. E’ stato allora che la giovane, vedendo che si trattava di un’altra, ha dato subito in escandescenze. All’inizio si è limitata ad afferrare un lettore dvd, ...

