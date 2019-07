Caporalato | truffa all’Inps nel ragusano | 293 indagati 4

Caporalato : truffa all’Inps nel ragusano - 293 indagati (3) : (AdnKronos) – Sono invece 113 le persone indagate nell’ambito dell’operazione ‘Mercurio’. Al centro della truffa un imprenditore agricolo di Ispica di 46 anni per il quale è stato disposto l’obbligo di dimora. L’uomo, evidenziano gli investigatori, “aveva messo in piedi una vera e propria associazione a delinquere finalizzata ai reati di truffa aggravata, falso, favoreggiamento aggravato ...

Caporalato : truffa all’Inps nel ragusano - 293 indagati (2) : (AdnKronos) – In particolare, per quanto riguarda l’operazione ‘Ingaggio’, sono 180 le persone indagate in questo filone. Le indagini hanno preso il via dall’analisi di una evidente sproporzione (oltre il 700%) tra le giornate di lavoro che gli imprenditori segnalavano all’Inps mensilmente e quelle desunte dai dati statistici regionali sulla base dei terreni in uso agli indagati. Agli arresti domiciliari ...