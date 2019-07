Wanderlust | Travel Stories è il nuovo gioco di Different Tales | studio composto dagli ex

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 22 luglio 2019) Due ex sviluppatori di CD Projekt RED hanno formato unchiamato. Artur Ganszyniec, ex Head Story Designer di The Witcher e Jacek Brzeziński, ex capo progetto che ha lavorato a The Witcher: Enhanced Edition e Dying Light, pubblicherannoad agosto.Ganszyniec e Brzeziński descrivonocome unoche vuole creare giochi narrativi. Ini giocatori impersoneranno cinque personaggi mentre esploreranno sei contenti e 21 paesi. Nel corso della storia, che avrà una durata di circa 12 ore, i giocatori potranno definire i personaggi e la loro prospettiva del mondo.Ogni scelta fatta dal giocatore influenzerà l'umore dei personaggi durante il: anche gli aspetti reali come la gestione del budget influiranno sull'atteggiamento dei protagonisti. Nel complesso il giocatore dovrà tener conto anche della ...

