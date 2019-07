Tumore del colon retto | accordo di collaborazione clinica per studiare regorafenib e

Come prevenire il più aggressivo Tumore della pelle - il melanoma : per riconoscerlo “c’è un segnale d’allarme da non sottovalutare” : Ogni anno in Italia più di 1.000 pazienti colpiti da melanoma potrebbero beneficiare di un trattamento “precoce” con i farmaci immuno-oncologici, subito dopo l’intervento chirurgico, la cosiddetta terapia adiuvante. Una strategia precauzionale, che mira ad anticipare nei pazienti in stadio III e IV completamente resecati l’uso di quest’arma terapeutica, per prevenire la recidiva del tumore o lo sviluppo di metastasi a distanza. Per indirizzare ...

Lorenzo Battistello - l’ex concorrente del primo Grande Fratello rivela : “Mi hanno tolto un Tumore maligno” : “Otto mesi fa mi hanno tolto un tumore maligno che avevo dentro di me, otto mesi fa non sapevo se sarei invecchiato o no, otto mesi fa vedevo la fine mentre adesso vedo l’inizio”. A rivelarlo in un post su Instagram è Lorenzo Battistello, concorrente della prima edizione del Grande Fratello assieme a Pietro Taricone, Rocco Casalino e Marina La Rosa. Lui, divenuto popolare diciannove anni fa come “il cuoco” del primo ...

Uomo ha i sintomi del Tumore al polmone - si sottopone a tutte le indagini e quello che risulta è incredibile : Un Uomo di 47 anni si è recato dai medici perché aveva forti dolori al petto, tosse e altri sintomi per i quali i medici pensavano si trattasse di un tumore ai polmoni. E’ stato sottoposto ad una broncoscopia che ha rivelato che, per fortuna, non si trattava assolutamente di un tumore ma di un piccolo giocattolo, un pezzo di playmobil. L‘Uomo, infatti, ha confermato che quando era piccolo giocava sempre con i playmobil e, certamente, gli ...

Lorenzo Battistello del primo Gf : 'Ho avuto un Tumore - ero vicino alla fine' : Lorenzo Battistello, noto anche come "il cuoco" della prima edizione del Grande Fratello, ha rischiato la vita a causa di un tumore maligno. Lo ha raccontato lo stesso ex gieffino attraverso Instagram. Diciannove anni fa avveniva la sua partecipazione al reality più famoso: insieme a Rocco Casalino, Marina La Rosa e Pietro Taricone è entrato nel primo cast della casa più spiata d'Italia. Dopo l'esperienza televisiva ha deciso di investire i suoi ...

Tumore incurabile annientato con il caldo. Il caso dell'anziano guarito in 24 ore : Il paziente entrato in sala operatoria ha ottant'anni. È pronto, si corica sul lettino. Stende le gambe, la schiena è un po' indolenzita, il dolore all'addome si fa sentire a tratti. Imputa i suoi mali all'età, come fanno sempre gli anziani. Non fa troppe domande ai medici e non le fa nemmeno a se s

Gli ologrammi salvano il cuore della piccola Melissa affetta da rarissimo Tumore cardiaco : Una tecnologia avveniristica, come la realtà aumentata, unita all’esperienza e alla tenacia dei cardiochirurgi, cardiologi e ingegneri biomedici dell’IRCCS Policlinico San Donato hanno dato una nuova vita alla piccola Melissa. Un tumore al cuore che si manifesta improvvisamente, una diagnosi terribile per una patologia rara definita inoperabile. Melissa, 6 anni, originaria dell’Albania, stava giocando in campagna quando improvvisamente è ...

Rivoluzione nella cura del Tumore al Pancreas grazie all’inteliggenza artificiale : Verona protagonista della ricerca internazionale : La prevenzione di alcuni tumori del Pancreas potrebbe in futuro trovare un alleato nell’intelligenza artificiale: e’ stato infatti sviluppato un test basato su di essa, in grado di discernere tra cisti benigne e maligne nel Pancreas, evitando inutili interventi di rimozione. La promessa arriva da uno studio internazionale con ampio contributo italiano (Centro di ricerca ARC-Net dell’Universita’ di Verona, IRCCS San ...

Leucemia - cos’è il Tumore del sangue che ha colpito Mihajlovic : diversi tipi - sintomi e cura : Una panoramica sulla Leucemia, una famiglia di tumori del sangue suddivisa in diverse forme e sottotipi in base alle cellule coinvolte e alla rapidità dell'evoluzione della patologia. Alcune leucemie sono caratteristiche dei bambini, altre colpiscono in età avanzata e possono essere asintomatiche per lungo periodo. L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic è affetto da una forma acuta, che richiede un intervento medico tempestivo.Continua a ...

Quando il mal di testa deve preoccupare : cause e sintomi del Tumore al Cervello : Ci sono sintomi, come forti mal di testa che non passano con i farmaci analgesici o gli antinfiammatori, che costituiscono un campanello d’allarme su cui indagare, perché, nel caso più temuto, potrebbe essere una spia di gravi patologie, tra cui il Tumore al Cervello. Cos’è il Tumore al Cervello Per Tumore al Cervello si intende una proliferazione abnorme di cellule nel Cervello: si può trattare di neoformazioni benigne (es. ...

Il melanoma : un Tumore della pelle particolarmente aggressivo che colpisce persone sempre più giovani : La diagnosi di melanoma, un tumore della pelle particolarmente aggressivo, interessa persone sempre più giovani: il 20% dei nuovi casi è riscontrato in pazienti fra i 15 e i 39 anni. Oggi è possibile parlare di cronicizzazione della malattia in fase avanzata in circa il 50% dei casi, grazie all’immunoterapia e alle terapie mirate. Un risultato impensabile solo dieci anni fa, prima dell’arrivo di armi efficaci, quando la sopravvivenza media per ...

Tumore della bocca : ogni anno colpisce 4500 italiani - non ha sintomi ma una diagnosi precoce è indispensabile : Quella del cancro alla bocca è una patologia che in Italia colpisce ogni anno oltre 4.500 persone, prevalentemente al Nord, ma è ancora poco conosciuta. Oggi a Palazzo Pirelli a Milano si è svolta una giornata dedicata alla prevenzione del Tumore alla bocca. Per richiamare l’attenzione sull’importanza di una corretta ed efficace diagnosi, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha promosso l’iniziativa “Non ...