Tencent è al lavoro su un nuovo gioco Pokémon

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 22 luglio 2019) Il colosso cineseha annunciato di aver accettato una collaborazione con TheCompany che porterà alla creazione di untitolo.Timi Studio, il team diche creerà il, è famoso per aver sviluppato titoli mobile come Arena of Valor e Call of Duty: Mobile. E' probabile quindi che anche questodedicato aipotrà essere disponibile per smartphone.Attualmente non sappiamo che genere disarà e se soprattutto arriverà anche in Occidente. Dovremo aspettare ulteriori informazioni da; nell'attesa, una nuova generazione diarriverà su Nintendo Switch nelle versioni Spada e Scudo. Le due versioni avranno diversie Allenatori ed un recente trailer ha mostrato gli effetti del Gigantamax.Leggi altro...