Scherma | Mondiali 2019 | i fiorettisti approdano ai quarti | battuti Messico e Danimarca

Scherma - Mondiali 2019 : gli spadisti chiudono al quinto posto - risultato molto importante in ottica Tokyo 2020 : Un piazzamento che vale tantissimo. Dopo l’eliminazione ai quarti di finale contro l’Ucraina, gli spadisti azzurri reagiscono al meglio nel tabellone dei piazzamenti, vincendo entrambi gli assalti e chiudendo al quinto posto la gara a squadre dei Mondiali 2019 di Scherma di Budapest (Ungheria). Approcciare questi assalti come una finale era fondamentale perché questo risultato potrà essere decisivo nel percorso di qualificazione alle ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : FIORETTISTE IN FINALE PER L’ORO! Spadisti al quinto posto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.43: Alle 14.00 inizia il cammino anche delle sciabolatrici con la sfida dei sedicesimi contro il Vietnam. 13.40: quinto posto! Netta vittoria per 45-25 dell’Italia contro la Corea del Sud nella spada maschile. Alla fine gli azzurri hanno avuto una grande reazione d’orgoglio e ottenuto un piazzamento importante in ottica qualificazione olimpica. 13.35: Vittoria dei fiorettisti ...

Scherma - Mondiali 2019 : Dream Team in finale! Battuta la Francia - sfida alla Russia per l’oro : L’Italia si potrà finalmente giocare l’oro ai Mondiali 2019 di Scherma e non poteva che essere il Dream Team a raggiungere la prima finale. Sulle pedane di Budapest (Ungheria) il quartetto azzurro del fioretto formato da Elisa Di Francisca, Arianna Errigo, Alice Volpi e Francesca Palumbo vola all’atto conclusivo di questa rassegna iridata grazie alla vittoria in semifinale per 45-37 contro la Francia (Anita Blaze, Solene Butruille, Pauline ...

Mondiali di Scherma 2019 – Basta bronzi! La squadra del fioretto femminile in finale per l’oro : Le azzurre del fioretto in finale per l’oro ai Mondiali di scherma 2019: battuta la Francia in semifinale a Budapest Finalmente una finale per l’oro per l’Italia ai Mondiali di scherma 2019. La prima grande gioia, dopo i tanti bronzi conquistata in questa settimana di sfide, arriva dalla squadra azzurra del fioretto femminile. Arianna Errigo, Francesca Palumbo, Elisa Di Francisca ed Alice Volpi hanno staccato il pass per ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : FIORETTISTE IN FINALE PER L’ORO! Spadisti sconfitti ai quarti dall’Ucraina : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-25 Fichera pareggia i conti a 2’35” dalla fine! 24-25 L’Italia si presenta all’ultimo assalto tra Fichera e Khodos con un punto da recuperare. 21-23 La Russia allunga nell’ottavo assalto con Bida su Garozzo. Nel frattempo è 20-20 tra Italia e Russia nella semiFINALE del tabellone 5°-8° posto della spada maschile. Italia in FINALE per l’oro!!! Le azzurre ...

Scherma - Mondiali 2019 : spadisti eliminati ai quarti dall’Ucraina. Ora l’obiettivo è il quinto posto : La squadra azzurra di spada maschile sbatte ancora una volta contro il muro dei quarti di finale. Dopo gli Europei, anche ai Mondiali il quartetto formato da Andrea Santarelli, Marco Fichera, Enrico Garozzo e Gabriele Cimini si ferma alle porte della semifinale. Una sconfitta dolorosa contro l’Ucraina per 37-34 ed ora gli azzurri sono obbligati a chiudere nella miglior posizione possibile per ottenere punti necessari per la qualificazione ...

Mondiali Scherma 2019 – Spada maschile a squadre : Italia sconfitta ai quarti - l’Ucraina avanza in semifinale : Gli azzurri non riescono ad avere la meglio sull’Ucraina, fallendo dunque l’assalto alla semifinale di Spada maschile a squadre ai Mondiali di Budapest Gli azzurri della Spada maschile non riescono a centrare la semifinale ai Mondiali di Budapest, fatale la sconfitta subita nei quarti contro l’Ucraina, capace di imporsi con il punteggio di 37-34. La formazione composta da Andrea Santarelli, reduce dal bronzo individuale, ...

Scherma - Mondiali 2019 : fiorettiste in semifinale! Le azzurre dominano contro il Giappone : Il Dream Team riprende da dove aveva lasciato. Dopo le due belle vittorie di ieri, la squadra azzurra di fioretto femminile si è qualificata per le semifinali del Mondiali di Scherma 2019 di Budapest. Il quartetto composto da Alice Volpi, Arianna Errigo, Elisa Di Francisca e Francesca Palumbo ha travolto il Giappone con il punteggio di 44-25, continuando la ricorsa a quella medaglia d’oro che tanto manca all’Italia in questa rassegna ...

Mondiali Scherma 2019 – Fioretto femminile a squadre : Giappone asfaltato - l’Italia è in semifinale : Il quartetto azzurro formato da Elisa Di Francisca, Arianna Errigo, Alice Volpi e Francesca Palumbo non lascia scampo al Giappone, staccando il pass per la semifinale Il Dream Team del Fioretto femminile non tradisce le attese nei quarti di finale del Mondiale di Budapest, ottenendo agevolmente il pass per le semifinali. La squadra formata da Elisa Di Francisca, Arianna Errigo, Alice Volpi e Francesca Palumbo non lascia scampo al Giappone, ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : FIORETTISTE IN SEMIFINALE! Attesa per gli spadisti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.19 ITALIA IN SEMIFINALEE!!! Il Dream Team azzurro del fioretto non delude e travolge 44-25 il Giappone. 43-25 Punto per Azuma, mancano 10″. 43-24 Ancora l’azzurra. 42-24 Stoccata per Di Francisca. 41-24 Altro punto per Azuma. 41-23 Punto giapponese. 41-22 Attacco di Di Francisca. 40-22 L’Italia vola verso la vittoria, manca solo l’ultimo assalto: Di Francisca contro ...

Mondiali Scherma 2019 – L’Italia a caccia dell’oro nel fioretto femminile - il programma delle gare di lunedì 22 luglio : Prosegue il programma delle gare a squadra, che vedrà impegnati oggi quattro team azzurri a caccia di medaglie importanti Va in scena oggi l’ottava e penultima giornata dei Mondiali di Scherma, in corso di svolgimento a Budapest. Prosegue il programma delle gare a squadre, che vede oggi impegnati in pedana quattro team azzurri. fioretto femminile e spada maschile affronteranno in mattinata i quarti di finale, dopo aver raggiunto ieri ...