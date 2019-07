Salvini a Toninelli | «Troppe opere bloccate» Scontro sul licenziamento di Coppola

Governo - Toninelli a Salvini : “Io blocco i cantieri? Come dire che lui non blocca le Ong” : “dire a me che sono il ministro che blocca i cantieri è Come dire a Salvini che è il ministro che non blocca le Ong”. Così il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, a Caltanissetta per incontrare le imprese che lavorano nel cantieri Cmc della Agrigento-Caltanissetta e le associazioni di categoria interessate dalle novità sul Codice degli appalti, ha replicato a distanza al ministro dell’Interno, Matteo Salvini. “Io ...

Toninelli : "Io Ministro del 'no'? Salvini pensi alla sicurezza" : Dopo essere stato duramente attaccato a più riprese da Matteo Salvini, Danilo Toninelli ha deciso di replicare all'accusa di essere "il Ministro del no". A Salvini e agli altri leghisti, Toninelli ha risposto così: "A chi dice che dico sempre di no, io rispondo che ogni tanto ho il coraggio di dire di no ad alcune cose che non vanno bene. Bisogna avere il coraggio di dire sì a cose che servono, a più manutenzione ordinaria, evitiamo altri ...

Salvini : "Troppe opere pubbliche bloccate dal Mit" | Toninelli : "Si occupi dei violenti" : Già nel fine settimana i due avevano avuto attriti sui manifestanti della Tav. Ma il titolare delle infrastrutture subisce un duro colpo anche da un "collega" di Bologna: "Ha perso di vista gli obiettivi"

Danilo Toninelli contro Matteo Salvini : “Lavori - c’è tanto da fare su sicurezza e immigrazione” : Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, risponde a Matteo Salvini e alle accuse mosse dal ministro dell'Interno sul suo operato, lanciando una frecciatina nei confronti del leader della Lega: "Questo governo ha un sacco di lavoro da fare, secondo voi io penso alle poltrone? Chiedo anche agli altri di lavorare. C'è tanto da fare sulla sicurezza e sull'immigrazione".Continua a leggere

Pista anarchica per l'incendio doloso sull'Alta Velocità. Toninelli a Salvini : "Trova i colpevoli" : C’è anche la Pista di un’azione dimostrativa, collegabile al processo in corso al tribunale di Firenze contro 28 persone, la maggioranza delle quali collegabili all’area anarchica, tra le ipotesi cui stanno lavorando gli inquirenti impegnati nelle indagini sull’incendio alla cabina elettrica dell’Alta velocità vicino alla stazione di Rovezzano. Si tratterebbe di tre diversi roghi: oltre alla cabina ...