Natalia Dyer e Charlie Heaton di Stranger Things a Giffoni accolti dalla

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 22 luglio 2019)disono stati tra i primi ospiti internazionali delFilm Festival 2019, patito lo scorso 19 luglio: la coppia di attori, insieme nella vita e sul set della serie Netflix, è arrivata nella cittadina della kermesse dedicata al cinema per ragazzi nel primo weekend di questa edizione. I due attori sono stati premiati colExperience Award per i loro ruoli di Nancy Wheeler e Jonathan Byers nell'acclamata serie dei fratelli Duffer, la cui terza stagione ha debuttato su Netflix lo scorso 4 luglio ottenendo in pochi giorni risultati da record in termini di visualizzazioni. Torneranno sul set il prossimo autunno, per le riprese di4 già confermate da un altro membro del cast, tornando ad impersonare la determinata Nancy, che col suo intuito ha scoperto l'invasione del Mind Flayer a Hawkins, e Jonathan, il ...

likeavendettayy : Quanto sono cute Natalia Dyer e Charlie Heaton, piango - elvi79339627 : RT @giffonifilmfest: 'Quando abbiamo iniziato #StrangerThings non sapevamo dove ci avrebbe portato. E vederci oggi inondati da tanto amore… - elvi79339627 : RT @giffonifilmfest: Momenti indimenticabili a #Giffoni2019: i #Giffoners hanno accolto Natalia Dyer e Charlie Heaton sulle note di Neveren… -