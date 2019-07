LIVE Scherma | Mondiali 2019 in DIRETTA | FIORETTISTE IN FINALE PER L’ORO! Spadisti al

Fonte : oasport

(Di lunedì 22 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.43: Alle 14.00 inizia il cammino anche delle sciabolatrici con la sfida dei sedicesimi contro il Vietnam. 13.40: QUINTO POSTO! Netta vittoria per 45-25 dell’Italia contro la Corea del Sud nella spada maschile. Alla fine gli azzurri hanno avuto una grande reazione d’orgoglio e ottenuto un piazzamento importante in ottica qualificazione olimpica. 13.35: Vittoria dei fiorettisti azzurri che si qualificano per gli ottavi di. 45-22 contro il Messico. Alle 14.00 l’ottavo dicontro la Danimarca. 13.33: Gli azzurri si stanno avvicinando al quinto posto. 35-20 contro la Corea del Sud. 13.28: Italia in perfetto controllo contro la Corea. 32-17 13.22:azzurri sempre comodamente avanti. 23-13 per l’Italia. 13.15: Avanti anche glicontro la Corea del Sud per 13-5 nella sfida che vale il ...

