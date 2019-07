Fast and Furious – Tokyo Drift | trama | cast e curiosità

Fonte : tvzap.kataweb

(Di lunedì 22 luglio 2019) Nella storia non sempre lineare del successo della saga diand, certamente occupa un ruolo peculiare il film del 2006and, di nuovo in onda dalle nostre parti lunedì 22 luglio, in prima serata su Italia Uno dalle 21.25 in poi. Vero e proprio spinoff rispetto alla serie principale, rappresentò all’epoca della sua uscita al cinema un tentativo di ricalibrare il franchise, considerato esaurito per il pubblico occidentale dopo i primi due film, per il mercato orientale. In realtà non sfondò come previsto mentre invece, nel 2009, il filone principale si riprese alla grande diventando una delle saghe cinematografiche più di successo della storia, relegando ancora di piùa un ruolo subalterno e di nicchia. Oggi questo capitolo rimane un curioso caso a sé stante all’interno del franchise con protagonisti Vin Diesel, Dwayne Johnson e ...

LuciaMosca1 : (Il film consigliato stasera in TV: 'THE FAST AND THE FURIOUS - TOKIO DRIFT' lunedì 22 luglio 2019) Segui su: La… - Ash71Pietro : Stasera in tv: 'Fast and Furious - Tokio Drift' su Italia 1 - deboshallo : @milasandre_ Secondo me lo può chiamare film di merda soltanto uno il cui film più impegnato che ha visto è Fast an… -