DL Sicurezza bis,la discussione in Aula

E'cominciata nell'della Camera lagenerale sul DLbis. Tra le principali novità,una supermulta da 250 mila euro a un milione di euro per le imbarcazioni delle Ong che violano il divieto di accesso nel mare territoriale, l'arresto in flagranza del capitano della nave che non si ferma di fronte allo stop delle autorità e il sequestro delle imbarcazioni, che potranno poi essere vendute o distrutte. Non è escluso che l'esecutivo ponga la questione di fiducia.(Di lunedì 22 luglio 2019)