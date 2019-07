Di Pietro in lacrime davanti al feretro di Borrelli E poi indossa di nuovo la toga

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 22 luglio 2019) Antonio Diha chiesto in prestito unae l’hata per partecipare al picchetto d’onore, e stare a fianco aldel suo capo. Con gli occhi gonfi di, l’ex pm del pool “Mani pulite” ha reso omaggio a Francesco Saverioalla camera ardente allestita in Tribunale a Milano. Seguito da giornalisti e telecamere, l’ex ministro ha preferito non parlare, mentre ha abbracciato e salutato a lungo i familiari di, il procuratore Francesco Greco e Gherardo Colombo, suoi ex colleghi nel pool.Vicino al, coperto da una, Gherardo Colombo e Piercamillo Davigo, visibilmente commossi. Accanto alla bara anche la moglie Maria Laura e i figli Andrea e Federica. Già tanti i magistrati, gli avvocati e anche i cittadini comuni instanno rendendo omaggio a.Il ministro della Giustizia Alfonso ...

