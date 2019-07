CLAUDIA CARDINALE Pasquale Squitieri? Non mi stupisce che l' abbiano ucciso

CLAUDIA CARDINALE : "Mi sono pentita di aver rifiutato Marlon Brando. Il cinema mi ha sfruttato e sottopagato" : L’amore per la sua Tunisia, la sua vita a Parigi. Il suo passato da attrice, anche a volte sottopagata. E l’amore con Pasquale Squitieri, il regista che sposò. E che le costò il lavoro. Claudia Cardinale si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera. Negli anni 70, lei non lavorava più: il produttore Franco Cristaldi voleva farle pagare d’essersene andata col regista Squitieri. E la ...