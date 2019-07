Un portafoglio parallelo | breve storia delle monete alternative

Fonte : ilfoglio

(Di domenica 21 luglio 2019) L’idea dei minibot e l’allarme della Banca d’Italia sugli “euro scritturali” creati autonomamente. Facebook che lancia Libra e la febbre ancora alta per un Bitcoin che a giugno, toccando i 9.000 dollari per unità per la prima volta dal marzo del 2018, ha consentito grossi guadagni a chi ci aveva pun