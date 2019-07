Quarant’anni fa l’omicidio di Boris Giuliano

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 21 luglio 2019) Palermo, 21 lug. – (Adnkronos) – E’ stato commemorato questa mattina a Palermo Giorgio, il capo della Squadra mobile di Palermo, ucciso dalla mafia al Bar Lux di via Francesco Paolo Di Blasi, il 21 luglio del 1979. Alle 9 c’è stata una deposizione delle corone di alloro a cui hanno partecipato il vicesindaco Fabio Giambrone, i vertici delle forze dell’ordine, oltre ai familiari tra cui il figlio Alessandro, oggi questore a Napoli. A seguire è stata celebrata dal cappellano della Polizia, don Massimiliano, una messa nella Cappella della Soledad di Piazza della Vittoria. “Il ricordo dirafforza la consapevolezza del valore della legalità come condizione di libertà e di coesione sociale e, con essa, l’impegno responsabile dell’intera comunità nazionale per giungere al definitivo sradicamento del ...

