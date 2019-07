Mozzarella in carrozza

Fonte : cosacucino.myblog

(Di domenica 21 luglio 2019)inIngredienti 50 g di farina 100 ml di latte 3 uova 400 g didi bufala 400 ml di olio extravergine di oliva 16 fette di pancarrè sale Preparazione Ritagliate il pancarrè con un tagliapasta rotondo di 6-8 cm di diametro; poi ricavate dalla8 fette di dimensioni poco più piccole rispetto ai dischi di pancarrè, e lasciatele scolare in un colino. Disponete la farina in un piatto piano; sgusciate le uova in una scodella, sbattetele con i rebbi di una forchetta, quindi unitevi il latte versato a filo, continuando a mescolare. Adagiate le fettine disu 8 dischi di pancarrè e chiudete con gli altri, premendo. Quindi passate il pane farcito prima nella farina, coprendo bene i bordi (in questo modo sigillerete le estremità evitando la fuoriuscita delladurante la cottura), poi nel composto di uova e latte. Scaldate l’olio ...

