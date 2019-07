Juventus | con il Tottenham esordio per Demiral e Rabiot | in avanti spazio a CR7

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 21 luglio 2019) Nella giornata di sabato laè sbarcata a Singapore dove, quest'oggi, giocherà la prima sfida dell'International Champions Cup. Ieri, i Campioni d'Italia hanno ricevuto una grande accoglienza e hanno anche partecipato ad alcuni eventi per salutare i tifosi locali. In Asia Cristiano Ronaldo e compagni sono molto acclamati e anche durante la seduta di allenamento di sabato c'erano moltissimi fans che hanno potuto assistere alla seduta dei bianconeri. Oggi, però, si farà sul serio e per i ragazzi di Maurizio Sarri ci sarà il primo test in campo. Infatti, alle ore 13:30 (ora italiana) la Juve sfiderà il. Questo test servirà soprattutto per vedere a che punto è la preparazione dei bianconeri, che dallo scorso 10 luglio hanno ripreso le sessioni di lavoro. Dunque il match contro gli inglesi sarà utile per intuire se i giocatori hanno già appreso gli schemi del tecnico ...

juventusfc : ???? In campo a Singapore per preparare la prima uscita stagionale con gli @SpursOfficial ??+??… - DiMarzio : #Milan, nuovi contatti con la #Juventus per #Demiral ?? Gli aggiornamenti ?? - juventusfc : ?? Mister #Sarri e @mattia_desci hanno parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di @IntChampionsCup con… -