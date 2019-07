Saints Row | The Third - The Full Package - recensione

Fonte : eurogamer

(Di sabato 20 luglio 2019) Il successo a 360° di Switch sta letteralmente sdoganando quel genere di produzioni che fino a quel momento, per qualche misterioso motivo di marketing, era bandito dagli hardware di Nintendo. I produttori di giochi sportivi, picchiaduro e open world hanno infatti trovato terreno vergine sul quale far approdare le loro opere. Il flop di Wii U fu così roboante da creare una sorta di buco generazionale all'interno della storia della grande N che nemmeno i tanti capolavori sviluppati per questa macchina hanno saputo colmare. Non è un caso se la riedizione di Mario Kart 8 sia costantemente tra i software più venduti di Switch e Breath of the Wild sia stato tenuto nei box in attesa del lancio del nuovo hardware.Ecco quindi che l'innovativa console ibrida è diventata terreno fertile per grandi e piccole perle del passato. Giochi che fino a qualche anno fa potevano sembrare impossibili in una ...

