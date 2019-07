Mick Schumacher sul test con la F2004 di suo padre | “Sarà bello tornare a Hockenheim

F1 - Mick Schumacher guiderà la Ferrari F2004 a Hockenheim! La mitica vettura del quinto Mondiale di papà Michael : Mick Schumacher avrà l’onore di guidare la mitica Ferrari F2004 con cui suo papà Michael vinse il Mondiale quindici anni fa. Il tedesco sarà al volante della vettura prima del GP di Germania 2019, undicesima tappa del Mondiale F1 che andrà in scena il prossimo 28 luglio a Hockenheim. Il figlio d’arte, attualmente impegnato in Formula 2, sarà impegnato su una monoposto che ha fatto la storia dell’automobilismo e avrà ...

Formula 2 - Sette Camara vince la Sprint Race in Austria : Mick Schumacher sfiora il podio dopo una bella rimonta : Il pilota brasiliano vince la prima gara in questa stagione, precedendo Luca Ghiotto e Nyck de Vries Sergio Sette Camara vince la Sprint Race del Gp d’Austria di Formula 2, centrando il secondo successo nella categoria dopo quello ottenuto a Spa Francorchamps nel 2017. Dietro il brasiliano si piazza un super Luca Ghiotto, riuscito a confermare la seconda posizione della Feature Race dopo essere scattato dalla settima casella sulla ...

Formula 2 - Antoine Hubert vince Gara-2 del Gp di Francia : Mick Schumacher costretto al ritiro : Il pilota francese si impone davanti a Correa e Zhou, bissando la vittoria ottenuta a Monaco. Dodicesimo Ghiotto, ritirato invece Mick Schumacher Pole e vittoria per Antoine Hubert nella Gara-2 del Gp di Francia di Formula 2. Il pilota francese si impone davanti al pubblico di casa, bissando così il successo ottenuto a Monaco qualche settimana fa. Partito benissimo allo spegnimento dei semafori, Hubert controlla la gara fino alla bandiera ...

Formula 2 – Che botto per Mick Schumacher in Gara-1 in Francia : Gelael fa strike sul tedesco [VIDEO] : Mick Schumacher subito ko in Gara-1 del Gp di Francia di Formula2: il tedesco mandato al tappeto dal suo compagno di squadra E’ andata in scena oggi pomeriggio, a seguito delle qualifiche di Formula 1, Gara-1 di Formula 2: a trionfare sul circuito di Paul Ricard è stato Nyck De Vries, ma ad attirare l’attenzione a Le Castellet è stato l’incidente avvenuto poco dopo la partenza tra le due monoposto Prema. Gelael si è ...

Jean Todt a Che tempo che fa : “Mick Schumacher ha talento - bisogna dargli un po’ di tempo. Io gli sto molto vicino” : Ospite domenica sera a Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1, Jean Todt dopo aver commentato la situazione attuale della Ferrari, si sofferma su Mick Schumacher che ha iniziato a correre in Formula 2: “ Ha del talento, ma bisogna dargli un po’ di tempo. Io gli sto molto vicino” L'articolo Jean Todt a Che tempo che fa: “Mick Schumacher ha talento, bisogna dargli un po’ di tempo. Io gli sto molto vicino” proviene da Il ...

Formula 2 - Mick Schumacher la combina grossa a Montecarlo : manda in testacoda la Calderon e blocca la pista [VIDEO] : Il pilota tedesco ha letteralmente bloccato la pista al ventesimo giro, mandando in testacoda Tatiana Calderon e obbligando le altre vetture a fermarsi alla Rascasse Mick Schumacher è stato protagonista in negativo in Gara-1 di Formula 2 andata in scena oggi a Montecarlo, conclusa con la vittoria di De Vries davanti a Ghiotto e Matsushita. Il pilota del Team Prema, a causa di un errore di valutazione, ha mandato in testacoda la vettura di ...