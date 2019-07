Diletta Leotta sfoggia un generoso décolleté su Instragram e i fan vanno in tilt

Daniele Scardina - le prime parole su Diletta Leotta dopo le foto del bacio : “Diletta? Scrivi no comment. Non rispondo a nessuno”. Così Daniele Scardina, pugile soprannominato King Toretto, risponde dopo le foto del bacio con Diletta Leotta quando gliene viene chiesto conto in un’intervista per la Gazzetta dello sport. Il pugile però poi si sbottona un po’ di più sulla questione che riempie i rotocalchi: “Io sono single, mi sono lasciato a gennaio. Che male c’è? Diletta è venuta a ...

Dall’amore per il pugilato alla storia con la Leotta - Scardina svela : “anche Elodie si è innamorata! E su Diletta…” : Scardina fa il duro, ma poi si ammorbidisce un po’: dalla storia con Diletta Leotta alla sua idea di pugilato Nelle ultime settimane non si fa altro che parlare della nuova coppia dell’estate: stiamo parlando di Scardina e Diletta Leotta. Il pugile italiano sembra aver fatto breccia nel cuore della giornalista siciliana, che recentemente ha interrotto la sua storia con Mammì. I due sono stati pizzicati insieme ad Ibiza e non ...

Rai - Diletta Leotta verso Sanremo con Amadeus : Grande fermento in vista di Sanremo. Secondo Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, la bionda Diletta Leotta potrebbe avere un ruolo importante. "Si fa sempre più insistente la voce che vorrebbe Diletta Leotta, 27 anni, come primadonna della prossima edizione del Festival di Sanremo", si legge sul ma

Diletta Leotta - passione e avvinghiamenti hot con il re del ring : Era il 9 marzo quando lui saliva sul ring (vincendo) e lei faceva la telecronaca sportiva dell’evento (lasciandosi andare all’ammirazione). Si sono conosciuti per caso, hanno iniziato a seguirsi e a messaggiarsi in un crescendo di passione. Ora Diletta Leotta e il re del ring Daniele Scardina, detto “King Toretto”, si amano alla luce del sole… di Ibiza. Il settimanale Chi li ha paparazzati in barca tra abbracci pericolosi e baci ...

