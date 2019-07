Come sono i funerali più riusciti | secondo Mattia Torre

Ibrahimovic a ESPN : “Livello basso - qui in MLS sono Come una Ferrari in mezzo alle Fiat” : Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ESPN in cui ha manifestato la sua insoddisfazione per il campionato in corso in MLS. L’attaccante che gioca con la maglia dei Los Angeles Galaxy a quanto pare non sta registrando enormi soddisfazioni in termini di prestigio. Non smette di ‘stupire’ dentro e fuori dal campo Zlatan con le esternazioni. “Io qui sono come una Ferrari in mezzo alle ...

Di che colore sono le sfere? L'illusione ottica dimostra che niente è Come sembra : Con l’arrivo dell’estate è tempo d’intrattenersi con rompicapo che tengano in allenamento la nostra mente, anche durante le pause rilassanti sotto l’ombrellone. Tra le ultime proposte in circolazione sui social, a far arrovellare gli utenti c’è un’illusione ottica proposta da un docente dell’Università di El Paso, in Texas. Il professor David Novick ha postato un’immagine, ...

«La Casa di Carta 3» : quando esce e Come sono le nuove Tokyo e Stoccolma : La banda è tornata, più forte e determinata che mai: dopo tanta attesa, La Casa di Carta – 3 parte è disponibile su Netflix da venerdì 19 luglio. Se sulla quarta stagione, appena annunciata, c’è il massimo riserbo, alcuni attori del cast hanno invece raccontato qualcosa sulla terza parte della serie che ha conquistato il mondo, tra maschere simbolo di Resistenza e l’idea di moderni Robin Hood che ...

Espulsioni di immigrati - Come sono in numeri in Europa – infografiche : Espulsioni di immigrati, come sono in numeri in Europa – infografiche Quanti sono gli stranieri espulsi dall’Italia e dagli altri Paesi europei ogni anno? E’ questo uno dei elementi più sensibili legati al tema dell’immigrazione. Nel nostro Paese vi sono state polemiche sulla possibilità di espellere gli immigrati irregolari, sul numero di quanti siano stati effettivamente espulsi, e quanto siano costate. Nel ...

Come si mangia l’annona e quali sono le sue proprietà : Definire l’annona frutto tropicale, associandolo al nostro paese, potrebbe suonare un po’ strano, ma per via del riscaldamento globale alcune parti dell’Italia si stanno trasformando per davvero in aree tropicali, tanto che questo frutto del tutto particolare ha ormai da moltissimi anni attecchito nella nostra bella Calabria, anche se ancora non è ufficialmente classificata Come un habitat della fascia “tropicale”. Origini e ...

Coppette mestruali : cosa sono e Come funzionano? Sono sicure? Più di assorbenti e tamponi? : Coppetta batte assorbente e tampone? Sembrerebbe di sì, almeno secondo la prima metanalisi sull’uso internazionale di Coppette mestruali, che ha incluso 43 studi e dati relativi a 3.300 donne. I risultati appaiono su ‘The Lancet Public Health’ e suggeriscono che si tratta di dispositivi riutilizzabili sicuri, che oltretutto producono perdite ematiche simili o inferiori rispetto ai prodotti usa e getta. Quattro fra gli studi ...

Andrea Camilleri e la morte : “La accoglierò Come un atto dovuto. Il giorno più felice della mia vita? E’ stato quando mi sono sposato” : “Oggi non ho paura di niente, neanche della morte, con cui ho un buon rapporto, diciamo che ci rispettiamo… Nel momento della nascita, che non hai voluto e ti è stata imposta, ti danno il ticket in cui c’è tutta la tua vita, anche la morte. Accogliere la morte come un atto dovuto è saggezza“: lo dichiarava a Radio Capital, interrogato sul suo rapporto con la morte, Andrea Camilleri, scomparso oggi all’età di 93 ...

Tiziano Ferro e il marito Victor : dove e Come si sono conosciuti : Tiziano Ferro racconta il primo incontro con Victor: “Al destino è sfuggito” Tiziano Ferro lo scorso 13 luglio ha celebrato il matrimonio in Italia, in una villa a Sabaudia sul litorale romano, con Victor. Il cinquantenne americano, professionista del mondo del marketing, ha praticamente stravolto la vita del cantate che nel 2010 è stato fra […] L'articolo Tiziano Ferro e il marito Victor: dove e come si sono conosciuti ...

SicCome i Boeing 737 MAX sono ancora a terra - Ryanair ridurrà i suoi voli : E sembra che stia anche provando a cambiare il nome del modello, ormai legato agli incidenti in Etiopia e Indonesia

Le performance di HiSilicon Kirin 810 sono strepitose - quasi Come quelle dell’Exynos 9810 : Kirin 810, il nuovo SoC di HiSilicon, impressiona nei benchmark pubblicati da Master Lu, con prestazioni AI superiori a quelle di Snapdragon 855. L'articolo Le performance di HiSilicon Kirin 810 sono strepitose, quasi come quelle dell’Exynos 9810 proviene da TuttoAndroid.

Tragedia di Jesolo - la supertestimone : «Guidava Come un folle - sono viva per 6 minuti» : sono la ragazza che ha segnalato la Golf guidata dall?assassino (presunto ndr.), l?altra sera intorno all?una di notte a Jesolo, pochi minuti prima dell?incidente. Vorrei...

Benji e Bella Thorne sempre più innamorati : Come si sono conosciuti : Benji e Bella Thorne uniti più che mai: il racconto del loro primo incontro Benji e Bella Thorne sono sicuramente una delle coppie più chiacchierate del momento. Sui social le loro foto fanno milioni di like e tutti, specie i fan più affezionati, vogliono sapere di più sul loro rapporto oggi. Su come sia scoppiato […] L'articolo Benji e Bella Thorne sempre più innamorati: come si sono conosciuti proviene da Gossip e Tv.

Cosa sono e Come si usano le coppette anticellulite : Le coppette anticellulite sono uno strumento estetico che si è affacciato sul mercato negli ultimi anni e che ha tra le sue estimatrici anche molte attrici americane, come Gwyneth Paltrow. Il paese d’origine di queste coppette è la Cina, dove vengono usate per praticare la coppettazione, una tecnica antichissima che si basava sull’aspirazione della pelle a livello locale. Ma come si usano e come funzionano queste coppette? Scopri tutto in questo ...

Elisa Isoardi si confida : «Sono ingrassata - ecco Come ho preso i chili di troppo» : Quest?anno Elisa Isoardi ha sostituto Antonella Clerici nella condizione dello storico programma ?La prova del cuoco?, in onda su RaiUno. E anche per la prossima stagione, dato che...