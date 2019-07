Boxe | a Las Vegas Pacquiao vs Thurman | in palio il mondiale WBA dei pesi welter

Boxe - Europei 2019 : grande esordio di Paolo Di Lernia - surclassa Pijetraj e vola agli ottavi di finale : Ottimo esordio di Paolo Di Lernia agli Europei 2019 di Boxe che si stanno disputando a Minsk (Bielorussia) all’interno della cornice degli European Games, competizione multisportiva giunta alla seconda edizione. L’azzurro ha surclassa to il croato Erik Pijetraj nei sedicesimi di finale dei 64 kg, tutto estremamente facile per il nostro portacolori che si è imposto per decisione unanime (5-0) staccando così il pass per gli ottavi di ...

Boxe - Tyson Fury torna a ringhiare sul ring : battuto a Las Vegas il tedesco Schwarz in due round : Il pugile britannico ha sconfitto per ko l’avversario tedesco, preparandosi così al meglio per la sfida con Wilder Tyson Fury torna sul ring e lo fa in maniera esaltante, battendo per ko alla seconda ripresa il tedesco Tom Schwarz. A sette mesi dalla sconfitta contro Deontay Wilder, peraltro ultimo suo incontro, il britannico è tornato a ringhiare mandando in visibilio il pubblico dell’MGM Grand di Las Vegas. L’obiettivo ...