Tiro con l’arco | Test Event Tokyo 2020 | solito dominio sudcoreano | fuori ai quarti sia

Rohan Dennis - forse un litigio con la squadra alla base del riTiro dal Tour de France : In una giornata che non ha offerto particolari spunti agonistici, con i big in attesa della cronometro di domani, al Tour de France ha fatto discutere soprattutto il misterioso e improvviso ritiro di Rohan Dennis. Il corridore australiano del Team Bahrain Merida non era stato particolarmente attivo nella prima parte di questo Tour, ma oggi, nella tappa pirenaica di Bagneres de Bigorre si era messo in evidenza nelle fasi iniziali cercando di ...

Tour de France – Continua l’incubo di Vincenzo Nibali - lo Squalo valuta il riTiro per problemi fisici : Il corridore siciliano ha accusato problemi intestinali nella notte di ieri, presentandosi comunque in sella per la dodicesima tappa vinta da Yates Prosegue l’incubo di Vincenzo Nibali in questa edizione del Tour de France, lo Squalo Continua ad accumulare minuti su minuti e, dopo la dodicesima tappa, naviga in 44ª posizione ad oltre 25 minuti dal leader Alaphilippe. LaPresse Come se non bastasse, a rendere più complicate le cose ci ...

Simona Ventura pubblica una sua foto invecchiata con FaceApp e avvisa : “Se mi vestirò ancora così sputatemi addosso” : “Io a 90 anni sarò ancora una bella guagliona!”. Anche Simona Ventura non ha resistito e ha ceduto alla moda del momento, quella di pubblicare sui social una sua foto in versione invecchiata, ritoccata con FaceApp (sl’app gratuita sia per smartphone Ios che Android), che consente di modificare le foto in modo drastico grazie all’intelligenza artificiale. Nella foto la si vede in spiaggia al tramonto, con giubbetto di jeans, ...

Tiro con l’arco - Test Event Tokyo 2020 : Mauro Nespoli e Tatiana Andreoli agli ottavi di finale dell’individuale - out gli altri azzurri : Sono due gli arcieri azzurri capaci di superare con successo le prime tre giornate di turni eliminatori riservati ai tabelloni individuali del Test Event di Tokyo 2020. Mauro Nespoli e Tatiana Andreoli si confermano in un ottimo periodo di forma dopo le medaglie d’oro conquistate agli European Games di Minsk e volano agli ottavi di finale dei rispettivi tornei individuali disputati sul campo di gara che ospiterà le prove di Tiro con ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo junior Suhl 2019 : nel trap misto Lorenzo Ferrari e Sofia Littame sono secondi : Seconda giornata di gare a Suhl, in Germania, per la Coppa del Mondo junior di Tiro a volo e nuovo podio per l’Italia: nel trap misto seconda piazza per Lorenzo Ferrari e Sofia Littame, mentre l’altra coppia azzurra, formata da Gaia Ragazzini e Matteo Marongiu, si classifica quinta, venendo così eliminata in qualifica. In finale Lorenzo Ferrari e Sofia Littame, che formano Italia 2, si arrendono con 33/50 a Cina 1, composta da Zhang ...

Milano - bambino di 5 anni ustionato dalla madre con il ferro da sTiro : punizione per aver rotto i pantaloni : Ha disteso a forza il figlio di cinque anni su un tavolo e l’ha ustionato con il ferro da stiro, provocandogli undici bruciature e ventisei ecchimosi. È il particolare che emerge da una vicenda familiare, raccontata dal Corriere della Sera, che ha portato alla condanna di una donna di 27 anni davanti al gup di Milano. Il bambino era tornato a casa con uno strappo nei pantaloni e questo aveva provocato la rabbia della madre, che ha ...

Catania - ufficiale l’arrivo Pinto : tutti i convocati di Camplone per il riTiro : Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Parma Calcio 1913 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Pinto, nato a Locorotondo (Bari) il 19 settembre 1991. Il difensore pugliese, che ha sottoscritto un contratto biennale, ha indossato recentemente, in Serie B, le maglie del Pescara (2018/19) e dell’Ascoli (2017/18). Cresciuto nell’Ars et Labor Grottaglie, l’esterno sinistro ha militato per ...

Icardi via dal riTiro dell’Inter - l’argentino si rilassa in famiglia : Wanda Nara lo consola sul lago di Como [FOTO] : Dopo aver lasciato il ritiro dell’Inter ieri, l’argentino è tornato nella sua villa sul lago di Como per trascorrere qualche ora di relax Mauro Icardi è sempre più fuori dall’Inter, l’argentino infatti ha lasciato ieri il ritiro di Lugano per fare ritorno a casa, dove si allenerà in solitudine in attesa di novità dal mercato. Maurito non è stato convocato per la tournée in Asia, per questo motivo avrà più tempo per ...

Tiro con l’Arco – Para Archery Cup - sei gli azzurri qualificati per la finalissima di Wiesbaden : Grazie ai risultati ottenuti a Nove Mesto, la Nazionale Paralimpica qualifica Pellizzari, Demetrico, Mijno, Travisani, Virgilio, Simonelli e i mixed team W1, ricurvo e compound per la finale di Wiesbaden (GER) del 17-18 agosto I cinque podi ottenuti dalla Nazionale Para-Archery nella tappa della Para-Archery Cup di Nove Mesto sono valsi il terzo posto nel medagliere, che vede in cima alla classifica la Russia con 11 medaglie (9 ori, 1 ...

Icardi lascia il riTiro - decisione presa d'accordo con Inter : Mauro Icardi rientrerà a Milano dal ritiro nerazzurro di Lugano. Lo ha comunicato l'Inter con una nota. "Il club e l'attaccante argentino