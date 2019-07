Sempre al passo il Huawei P20 Lite in Italia con EMUI 9 1 | dal 19 luglio patch 147

optimaitalia

(Di venerdì 19 luglio 2019) IlP20non perde un colpo, anche in, in riferimento al supporto per gli aggiornamenti software destinati a questo modello. Solo due giorni fa, sulle pagine di OM, è stata riportata la notizia della prima distribuzione in Europa del nuovo firmware 147. In maniera tempestiva, lo stesso identico pacchetto ha cominciato ad essere notificato anche entro i nostri confini, proprio da oggi 19. Doveroso è dunque fornire qualche dettaglio in più sull'aggiornamento in questione. Stiamo parlando del firmware completo ANE-LX1 9.1.0.147, basato sull'interfaccia9.1 e naturalmente Android 9 Pie. Il suo peso è pari a 219 MB. Trattandosi dello stesso e identico aggiornamento apparso in Europa, anche il changelog è uguale e si riferisce alla sola integrazione delladi sicurezza del mese di giugno e non ad altro. Eppure le speranze messe in piazza per ...

