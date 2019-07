Sanità | 11 settembre | 200ª vittima tra i vigili del fuoco di New York

meteoweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2019) Ancora morti legati all’11. Sono ormai 200 ideldi Newdeceduti per le conseguenze di malattie sviluppate dopo avere inalato tossine durante l’intervento alle Torri Gemelle, nel 2001. A renderlo noto è stato il Dipartimento deideldella città: l’ultimo decesso, quello del pompiere in pensione Richard Driscoll, risale a ieri. “E’ incomprensibile il fatto che, dopo aver perso 343 membri del dipartimento l’11, ne abbiamo ora avuti altri 200 uccisi dalle malattie del World Trade Center“, ha dichiarato il commissario del dipartimento Daniel Nigro. “Questi eroi hanno dato le loro vite combattendo con coraggio per trarre in salvo e soccorrere altri. Non li dimenticheremo mai“, ha aggiunto. Driscoll era un veterano del Vietnam. Aveva lasciato il corpo deidelnel 2002 dopo ...

