Nintendo Switch | i giocatori continuano a segnalare il problema noto come Joy-Con

Redeemer : Enhanced Edition disponibile da oggi su PlayStation 4 - Microsoft Xbox - Nintendo Switch e PC : Buka Entertainment e Ravenscourt sono felici di annunciare che l’action brawler, Redeemer: Enhanced Edition, è ora disponibile per PlayStation 4, Microsoft Xbox, Nintendo Switch e PC. Dimitry Kachkov, CEO presso Sobaka Studio ha affermato: È stato un viaggio davvero lungo. Abbiamo fatto un lavoro enorme e non vediamo l’ora che i giocatori possano giocare a Redeemer: Enhanced Edition. Siamo davvero contenti ...

NPD : Nintendo Switch è stata la console più venduta nella prima metà del 2019 : I dati mensili di NPD non svelano notizie solamente sul software, ma chiariscono anche l'andamento del mercato hardware negli Stati Uniti. Stando al report della compagnia, c'è una piccola informazione in più per quanto riguarda la prima metà dell'anno.Secondo NPD Group, Nintendo Switch è stato, ancora una volta, "l'hardware più venduto negli Stati Uniti per il mese di giugno". È anche la "console più venduta nella prima metà del 2019". ...

Cuffie Nintendo Switch : le migliori da comprare : In questa guida costantemente aggiornata vi aiuteremo a scegliere le migliori Cuffie Nintendo Switch perfette per voi. Vi proporremo i migliori modelli disponibili attualmente in commercio, non prima di aver analizzato alcuni aspetti e alcune caratteristiche da leggi di più...

GROWTOPIA disponibile da oggi su PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : Ubisoft annuncia che GROWTOPIA, l’amato gioco di costruzione free-to-play per dispositivi mobile, è ora disponibile gratuitamente su console. GROWTOPIA è disponibile per PlayStation 4, la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, e Nintendo Switch. Portato su console HD da Ubisoft Abu Dhabi in collaborazione con Ubisoft Pune, GROWTOPIA è un platform multiplayer sandbox con meccaniche di crafting, ...

Etherborn - il rompicapo tra gravità e platform è ora disponibile per PC - Xbox One - PS4 e Nintendo Switch : Attraverso un comunicato stampa, Altered Matter annuncia l'uscita del suo rompicapo Etherborn. Il gioco è disponibile su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.Ecco un breve estratto del gioco attraverso la pagina Steam."Etherborn è un salto elegante nel genere dei rompicapi basati sui campi di gravità. Un platform con puzzle ambientali basato sull'esplorazione e sulla comprensione di strutture a gravità mutabile. In questo mondo le leggi ...

Nintendo Switch gratis a tutti i passeggeri di un volo della Southwest Airlines : Nintendo sarà presente al San Diego Comic-Con, ma non è l'unica: anche la compagnia di volo Southwest Airlines sarà presente alla Nintendo Gaming Lounge con un succoso concorso che consentirà di vincere un Nintendo Switch ed una copia di Super Mario Maker 2.Tuttavia non tutti vivono a San Diego e per "ovviare a questo inconveniente" la compagnia di volo ha deciso di premiare un gruppo di persone in viaggio per il Comic-Con con una console. A ...

L'action-adventure A Rat's Quest - The Way Back Home arriverà su PC - Xbox One - PS4 e Nintendo Switch a partire dal 2021 - ecco il trailer di annuncio : Attraverso un comunicato stampa, lo sviluppatore The Dreamerians ed il publisher HandyGames hanno annunciato l'arrivo della loro nuova IP, A Rat's Quest - The Way Back Home, che sarà disponibile su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch a partire dal 2021.Il gioco è una storia d'amore ispirata a Romeo e Giulietta in cui i due protagonisti però, sono topi. Mat, l'eroe della storia, cercherà di trovare un modo per tornare da Nat, la sua ...

Uscita di Luigi’s Mansion 3 annunciata in video : Halloween da brivido su Nintendo Switch : Tra le tante bellezze dell'E3 2019, Luigi's Mansion 3 è uno dei titoli che più di tutti hanno saputo convincere stampa e pubblico nel corso della fiera videoludica che si è tenuta a giugno in quel di Los Angeles. Apparso precedentemente un po' in sordina, il terzo capitolo della saga nata sull'indimenticabile GameCube con protagonista il fratello di Mario è tornato a mostrarsi in occasione della kermesse americana in forma smagliante, mettendo ...

Nintendo Switch Do è un nuovo marchio depositato da Nintendo : Secondo un documento ufficiale trapelato in rete, pare che Nintendo abbia da poco registrato il marchio Nintendo Switch Do, al momento non è però chiaro a cosa è legato.Il marchio (catalogato come 318447) è stato presentato l'8 luglio ma è stato approvato in via definita solo ieri 16 luglio, il problema è che i beni a cui si fa riferimento nel documento sono molto generici come giocattoli, display a cristalli liquidi, videogame portatili, ...

I Joy-Con di Nintendo Switch si arricchiscono con nuovi colori : Se avete una Nintendo Switch e vi stavate domandando se un tocco di colore in più possa donare alla vostra console, ebbene dovete sapere che a partire dal 4 ottobre proprio per gli iconici controller della console ibrida della grande N arriveranno nuovi sgargianti colori.Nintendo ha infatti annunciato i Joy-Con nelle nuove colorazioni neon blu, neon viola e neon arancione. Ogni set nel nuovo colore sarà proposto al prezzo di 79,99 dollari.Per ...

Nintendo Switch : arriva la versione migliorata della console con durata della batteria fino a 9 ore : Nintendo in questi minuti ha confermato l'arrivo di una versione "potenziata" di Nintendo Switch. La console per adesso verrà lanciata in Giappone a partire da agosto e sullo store ufficiale è già presente nelle due classiche colorazioni.Sembra che la nuova versione non sia la "Pro" come molti si aspettavano, in quanto l'unico componente migliorato è la batteria. La casa di Kyoto stima che, a seconda del gioco, la batteria avrà un'autonomia fino ...

Dragon Ball Xenoverse 2 Lite è in arrivo su Nintendo Switch nel corso dell'estate : Bandai Namco pubblicherà anche su Switch il suo Dragon Ball Xenoverse 2 Lite, la versione free-to-play di Dragon Ball Xenoverse 2 lanciata per la prima volta per PlayStation 4 e Xbox One a marzo. Il gioco arriverà tramite il Nintendo eShop questa estate, come rivelato dall'ultimo numero di V-Jump.Stando alle notizie comparse in rete, però, sembra che questa versione sarà disponibile per un tempo limitato.I giocatori che scaricheranno Dragon Ball ...

L'SN30 Pro+ è il nuovo retro controller personalizzabile per Nintendo Switch in arrivo il prossimo mese : Il 7 agosto, 8BitDo lancerà il suo SN30 Pro+ compatibile con Switch, un nuovo controller progettato per il nerd hardcore di Mario che è in noi!8BitDo è un celebre creatore di controller third party e ha realizzato un certo numero di "nuovi controller classici" nel corso degli anni, ma questo SN30 Pro+ sembra la sua periferica più avanzata finora.Progettato per assomigliare nella parte anteriore a un controller Super Nintendo, SN30 Pro+ ha due ...

Vampyr arriverà su Nintendo Switch nel mese di ottobre : Tra i migliori giochi "budget midrange" di questa generazione figura sicuramente Vampyr, l'apprezzato action RPG di Dontnod che è riuscito a vendere più di un milione di copie, un dato che molto probabilmente sarà destinato a salire visto che il gioco approderà anche su Nintendo Switch.Verso la fine dello scorso anno è stato annunciato che il gioco sarebbe arrivato anche sull'ibrida di Nintendo, e in seguito si parlò di un lancio previsto entro ...